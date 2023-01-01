Meta تطرح أدوات نصية جديدة لمساعدتك على تخصيص المحتوى



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

تعمل ميتا حالياً على إدخال تحسينات على أدواتها الإبداعية لمنحك المزيد من القدرات للتعبير عن نفسك وجعل المحتوى الخاص بك أكثر تميزاً:

قد يعجبك أيضا...

? خطوط (Fonts) جديدة، إمكانية تحريك النصوص (text animations)، ومؤثرات في الـReels والقصص? القدرة على إضافة نص وملصقات إلى الصور والمنشورات الدوّارة (carousels)? زيادة حد المنشور الدوّار (Carousel) ليصل إلى 20 صورة ومقطع فيديو في منشور واحدكن مبدعا مع الخطوط الجديدة، النصوص المتحركة، ومؤثرات الـReels والقصصتضيف ميتا خطوطاً ورسوماً متحركة وتأثيرات جديدة وفريدة من نوعها في هيئة أداة نصية مبسطة إلى الـReels والقصص. افتح أداة النصوص واضغط على زر النص لرؤية الخطوط الجديدة. بمجرد اختيار خط، يمكنك تحريك النص الخاص بك أو إضافة تأثير - يمكنك المزج والمطابقة بسهولة للعثور على مزيج مميز وغير نمطي يشعرك بالتفرد والتميز.قم بتخصيص صورك ومنشوراتك الدوّارة عن طريق إضافة نص وصور متعددة الطبقاتيمكنك الآن إضافة نص – ومنها أحدث الخطوط الجديدة - وطبقات الصور عبر الملصقات، إلى الصور والمنشورات الدوّارة الخاصة بك. يمنحك هذا الاختيار المرونة الإبداعية لإبراز المحتوى الخاص بك، واستكشاف سبل جديدة وأكثر تسلية لسرد قصصك باستخدام الصور والمنشورات الدوّارة.لاستخدام أداة النص الجديدة، كل ما عليك هو النقر على زر النص بعد تحديد صورة من معرض الصور الخاص بك. يمكنك وضع طبقات في صور إضافية عبر النقر على زر المعرض في الزاوية اليمنى العليا من شاشتك. اضغط على الملصق نفسه لتغييره من مستطيل إلى شكل مربع، دائرة، قلب، أو نجمة.إمكانيات أكثر إبداعاً مع منشورات دوّارة أطولفي وقت سابق من هذا الشهر، قمنا بزيادة حد المنشورات الدوّارة ليصل إلى 20 صورة ومقطع فيديو في منشور واحد. سيكون لديك الآن المزيد من الخيارات الإبداعية لالتقاط اللحظة والمشاعر بشكل كامل على المنشورات الدوّارة الخاصة بك. لإنشاء منشور دوّار أطول، انقر فوق نشر ثم قم باختيار ما يصل إلى 20 صورة ومقطع فيديو.ستمنحك هذه التحديثات لأدوات إنستجرام الإبداعية مزيداً من المرونة للتعبير عن نفسك وأفكارك بطريقتك الفريدة، بغض النظر عن التنسيق الذي تستخدمه.