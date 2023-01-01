Meta تضع علامة "AI Info على أى محتوى تم تحريره أو معالجته بالذكاء الاصطناعى



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

تعمل ميتا على تحديث طريقة تصنيف المحتوى على Instagram وFacebook وThreads الذي تم تحريره أو معالجته باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، في منشور مدونة محدث أعلنت ميتا أن علامة "AI Info" الخاصة بها ستظهر داخل قائمة في الزاوية اليمنى العليا للصور ومقاطع الفيديو التي تم تحريرها باستخدام الذكاء الاصطناعي بدلاً من ظهورها مباشرة أسفل اسم المستخدم.

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ويمكن للمستخدمين الضغط على القائمة للتحقق من توفر معلومات الذكاء الاصطناعي وقراءة ما قد تم تعديله، وقامت Meta سابقًا بتطبيق علامة "معلومات الذكاء الاصطناعي" على كل المحتوى المرتبط بالذكاء الاصطناعي سواء تم تعديله بشكل طفيف في أداة مثل Photoshop التي تتضمن ميزات الذكاء الاصطناعي أو تم إنشاؤه بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي من موجه.وتقول الشركة إن التغييرات تعكس بشكل أفضل مدى استخدام الذكاء الاصطناعي" عبر الصور ومقاطع الفيديو على المنصات.تم تقديم هذه العلامة في يوليو بعد انتقاد المبدعين والمصورين لعلامة Meta السابقة "Made with AI" بسبب وضع علامات غير صحيحة على الصور الحقيقية التي التقطوها.وقالت ميتا فى التحديث: "سنستمر فى عرض علامة "معلومات الذكاء الاصطناعي" للمحتوى الذي نكتشف أنه تم إنشاؤه بواسطة أداة الذكاء الاصطناعي ومشاركة ما إذا كان المحتوى مصنفًا بسبب إشارات مشتركة في الصناعة أو لأن شخصًا ما كشف عن نفسه"، مضيفة أن التغييرات ستبدأ في طرحها الأسبوع المقبل.وتشير "الإشارات المشتركة بين الصناعات" التي ذكرها Meta إلى أنظمة مثل بيانات تعريف المحتوى المدعومة من C2PA من Adobe ، والتي يمكن تطبيقها على أي محتوى تم إنشاؤه أو تحريره باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المولدة Firefly. توجد أنظمة أخرى مماثلة، مثل العلامات المائية الرقمية SynthID التي تقول Google إنها تُطبق على المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها ، ولم تكشف Meta عن الأنظمة التي تتحقق منها أو عددها.ومع ذلك، فإن إزالة العلامات تمامًا من الصور الحقيقية التي تم التلاعب بها قد يجعل من الصعب أيضًا على المستخدمين تجنب التضليل، خاصة وأن أدوات التحرير التوليدية للذكاء الاصطناعي المتاحة على الهواتف الجديدة أصبحت مقنعة بشكل متزايد .