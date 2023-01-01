Meta تدرس منع الأخبار من فيسبوك في أستراليا

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تدرس شركة ميتا المالكة لفيسبوك، حظر المحتوى الإخباري من المنصة في أستراليا إذا جعلتها الحكومة تدفع رسوم الترخيص، حسبما قال ممثل الشركة في جلسة استماع برلمانية.



وقالت ميا جارليك، مديرة السياسة الإقليمية في شركة ميتا، للمشرعين إن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة" عندما سئلت عما إذا كانت الشركة ستمنع الأستراليين من مشاركة المحتوى الإخباري لتجنب دفع الرسوم.



وقال جارليك للجنة التحقيق: "هناك عدد كبير من القنوات التي يمكن للناس الحصول على المحتوى الإخباري منها".

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وقالت إن ميتا تنتظر كانبيرا لتقرر ما إذا كانت ستطبق قانون 2021 الذي لم يتم اختباره والذي يمنح الحكومة الحق في تحديد الرسوم التي يدفعها عمالقة التكنولوجيا الأمريكية لوسائل الإعلام مقابل الروابط.تعد التعليقات أقوى مؤشر حتى الآن على أن ميتا ستتبع نفس النهج المتشدد في أستراليا الذي اتبعته في كندا في عام 2023 عندما قدمت تلك الدولة قوانين مماثلة.أبرمت ميتا صفقات مع شركات الإعلام الأسترالية بما في ذلك News Corp وهيئة الإذاعة الأسترالية عندما تم تقديم القانون في أستراليا، لكنها قالت منذ ذلك الحين إنها لن تجدد هذه الترتيبات بعد عام 2024.يقع الآن على عاتق مساعد أمين الصندوق الأسترالي أن يقرر ما إذا كان سيتدخل وإجبار فيسبوك على الدفع مقابل المحتوى الإخباري.وقال مساعد أمين الصندوق إنه لا يزال يجمع النصائح، ولكن يبدو أن ميتا يحترم القانون فقط عندما يكون ذلك مناسبًا.تفتح Nine Entertainment، أكبر شركتين للبث التلفزيوني المجاني في أستراليا، علامة تبويب جديدة وتفتح Seven West Media علامة تبويب جديدة، في الوقت نفسه قالتا هذا الأسبوع إنهما ستخفضان الوظائف، مشيرتين إلى خسارة الإيرادات بمجرد انتهاء صفقاتهما مع Meta.وعندما سُئل عما إذا كان حجب الأخبار من فيسبوك في أستراليا سيكون بمثابة تجاوز للقانون، قال جارليك من Meta إن اتخاذ هذا الإجراء سيكون بمثابة امتثال له.وقالت: "كل القوانين الأخرى – قوانين الضرائب، وقوانين السلامة، وقوانين الخصوصية – نعمل على الالتزام بها”. "إن الامتثال فقط سيبدو مختلفًا قليلاً فيما يتعلق بهذا القانون إذا تم سنه بالكامل."ودافعت جارليك عن إجراءات ميتا التي تتيح للأستراليين تقديم شكوى إذا اعتقدوا أن الشركة تنشر معلومات مضللة أو عمليات احتيال ضارة، على الرغم من أنها قالت إن مراكز الإشراف على المحتوى التابعة لها موجودة جميعها في بلدان أخرى.عند سؤاله عن ملياردير التعدين الأسترالي أندرو فورست، الذي يقاضي شركة ميتا لعرضها إعلانات احتيالية للعملات المشفرة تظهر وجهه، قال جارليك إن الشركة لديها عمليات معمول بها لاكتشاف عمليات الاحتيال وإيقافها، ولكن "هناك الكثير من التحديات".وتساءلت سارة هانسون يونج، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر، كيف يمكن لشركة ميتا أن تطلق على نفسها اسم شركة إعلانية في حين أن "بعض الإعلانات تبيع الأكاذيب".ورد جارليك: "لدينا سياسات وأنظمة وأدوات لبذل كل ما في وسعنا لمنع تلك الإعلانات".