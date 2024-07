Meta تتوقف عن وضع علامات "Made with AI" على منشوراتك بفيس بوك وإنستجرام

صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

إذا كنت متصلاً بالإنترنت بشكل مزمن على فيس بوك وانستجرام فمن المحتمل أنك قد رأيت علامة "Made with AI" على العديد من المنشورات، حتى على تلك التي لم يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في البداية، وبطبيعة الحال تتطاير الشكاوى يمينًا ويسارًا، حتى من المصورين الذين تم التقاط صورهم عن طريق الخطأ على أنها ذكاء اصطناعي.



والآن، قالت شركة Meta، الشركة الأم التي تقف وراء منصات التواصل الاجتماعي، إنها تقوم بتغيير تسمية "Made with AI" إلى "AI info" بدلاً من ذلك، بعد الشكاوى، وبمجرد النقر عليه، سيتم فتح المزيد من المعلومات حول استخدام الذكاء الاصطناعي في تنقيح الصور أو إنشائها.



وتعترف ميتا، "مثل الآخرين في الصناعة، وجدنا أن تصنيفاتنا المستندة إلى هذه المؤشرات لم تكن دائمًا متوافقة مع توقعات الأشخاص ولم توفر دائمًا سياقًا كافيًا".

قد يعجبك أيضا...

قامت شركة PetaPixel التي تركز على التصوير الفوتوغرافي باختبار الملصق مرة واحدة باستخدام أداة التعبئة التوليدية من Adobe Photoshop لإزالة بقعة من الصورة، ووجدت أن انستجرام قام تلقائيًا بوضع علامة على الصورة على أنها تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي على الرغم من الحد الأدنى من التحرير."ستعتمد ملصقاتنا "Made with AI" على مقاطع الفيديو والصوت والصور التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي على اكتشافنا للإشارات المشتركة في الصناعة لصور الذكاء الاصطناعي أو الأشخاص الذين يكشفون ذاتيًا عن قيامهم بتحميل محتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، لقد أضفنا بالفعل "Imagined with AI" إلى الصور الواقعية التي تم إنشاؤها باستخدام ميزة Meta AI الخاصة بنا،" قال Meta في التحديث الذي أعلن عن علامة "Made with AI" في ذلك الوقت.في حين أن Meta في حد ذاتها ليست جزءًا من C2PA، فهي عبارة عن جهد جماعي لمنح الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي أو الصور التي تم تنقيحها باستخدام الذكاء الاصطناعي شهادة رقمية. تُظهر بصمة الإصبع الرقمية هذه للصور ومقاطع الفيديو والمحتويات الأخرى عبر الإنترنت من قام بإنشائها ومتى تم إنشاؤها وأي تغييرات تم إجراؤها عليها.تم تأسيس C2PA بواسطة Microsoft وAdobe، وتضم أعضائها الحاليين Google وSony وTruepic وIntel والمزيد. وانضمت أيضًا شركة OpenAI المدعومة من مايكروسوفت إلى المجموعة كعضو في اللجنة التوجيهية.