mercedes CLA موديل 2024 "زيرو".. بهذا السعر



مرسيدس CLA 200 مرسيدس CLA 200

يضم السوق المصري مجموعة من موديلات 2024، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى عنصر التصميم بين السيدان والهاتشباك والفئة الرياضية والبيك اب، إلى جانب تنوع العلامات التجارية وبلد المنشأ ومنها طرازات الصانع الألماني والمخضرم.



وتعبر علامة مرسيدس من اشهر اصدارات الصانع الألماني، والذي يقدم الكثير من السيارات داخل السوق المصري، سواء تحت حالة المستعمل أو الزيرو وكسر الزيرو، ومنها النسخة الشهيرة ذات الطابع الشبابي CLA 200 موديل 2024.



وظهرت السيارة مرسيدس CLA 200 موديل 2024 للبيع على الإنترنت، عبر احدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، حيث تباع بمفهوم الزيرو، وبمعنى الفبريكا من الداخل والخارج، مع باقة من التجهيزات الفنية والتقنيات.

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مرسيدس 200 CLA موديل 2024 بهذه المواصفاتتضم السيارة مرسيدس 200 CLA موديل 2024 من الداخل مقاعد من الجلد المميز، مع إضاءة داخلية محيطة مع رؤية بصرية باللون الأزرق، بالاضافة إلى شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو تتصل بلوحة العدادات الرقمية، والتي تأتي بشكل متغير ومتعدد الخيارات.وتحتوي سيارة مرسيدس 200 CLA موديل 2024 على عجلة قيادة تدعم العديد من أوامر التحكم، مثل مستوى الصوت والمكالمات، ومثبت للسرعة، كما تأتي بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 7 غيار، وفرامل يد كهربائية، ونظام صوتي ترفيهي مميز، مع مخارج متعددة أمامية وخلفية لمكيف الهواء والذي يأتي بشكل أوتوماتيكي.وزودت السيارة مرسيدس 200 CLA موديل 2024 بمسند يد خلفي، وزجاج كهربائي لجميع النوافذ، نظام صوتي ترفيهي، مرايات جانبية كهربائية ضم، فتحة سقف، بلوتوث، حساسات حركة أمامية وخلفية، كاميرا لسهولة التحكم، مقاعد كهربائية، مصابيح ضباب.تعتمد السيارة مرسيدس 200 CLA موديل 2024 على فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، مع برنامج الثبات الالكتروني ESP، ووسائد هوائية للحماية، بنامج متابعة ضغط الاطارات، رصد النقاط العمياء، تحديد المسارات.تأتي سيارة مرسيدس 200 CLA موديل 2024 بمحرك تيربو 1300 سي سي، بقوة 136 حصان و200 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 216 كم/ساعة، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 9 ثواني.سعر السيارة مرسيدس 200 CLA موديل 2024ظهرت السيارة مرسيدس 200 CLA موديل 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع للبيع بسعر 2 مليون و850 ألف جنيه.