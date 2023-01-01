mercedes-benz تطلق E-Class الجديدة كليًا في مصر

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أعلنت مرسيدس- بنز ايجيبت رسميًا عن إطلاق E-Class الجديدة كليًا في السوق المصري، ما يمثل نقلة نوعية لتعزيز فخامة سيارات البيزنس صالون الذكية والمتطورة، مع التمسك بقيم مرسيدس-بنز العالمية، ومن أهمها التطور، والريادة التكنولوجية، ووضع معايير جديدة للفخامة. تتمتع السيارة E-Class الجديدة كليًا بتكنولوجيا ذكية ومتطورة وسهلة الاستخدام، مما يجعل هذه السيارة الجديدة أيقونة لفئة سيارات البيزنس من مرسيدس-بنز.



تقدم مرسيدس بنز ايجيبت السيارة E-Class في فئتين هما E300 Sport وE300 Exclusive. تتضمن السيارة E300 Sport عناصر تصميمية خارجية وداخلية مستوحاة من سيارات مرسيدس-AMG، مثل عجلة القيادة الرياضية متعددة الوظائف والمبطنة بجلد النابا الفاخر، والتصميم AMG الخارجي، وعجلات رياضية خفيفة قياس 19 بوصة، والباقة الليلية المميزة، وشبكة الرادياتير المضيئة التي تمنح السيارة مظهرًا مسيطرًا وقويًا.



أما السيارة E300 Exclusive فتتمتع أيضًا بتصميمها الأنيق وخطوطها التصميمية الحصرية من الداخل والخارج، مثل الكونسول الأوسط المصنوع من خشب عالي الجودة، والعجلات قياس 19 بوصة، والتصميم الكلاسيكي للشبكة الأمامية، مع النجمة الفضية لمرسيدس-بنز على مقدمة غطاء المحرك.

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تم تجهيز كل من E300 Sport وE300 Exclusive بإضاءة امامية رقمية متطورة، ومقاعد مكيفة مريحة وقابلة للتعديل، ونظام MBUX Superscreen تتضمن شاشة عرض لقائد السيارة قياس 12.3 بوصة، وشاشة مركزية قياس 14.4 بوصة، وشاشة للراكب الأمامي قياس 12.3 بوصة، بالإضافة لنظامBurmester® 4D الصوتي المحيطي بتكنولوجيا Dolby Atmos، وسقف بانورامي متحرك، وعرض البيانات على الزجاج الأمامي، وإضاءة محيطية مع عرض مرئي للصوت، وكاميرا سيلفي/فيديو. من ناحية أخرى، تتمتع السيارة E300 بناقل حركة أوتوماتيكي من طراز 9G-TRONIC ومحرك سعة 1،999 لتر، بالإضافة لنظام EQ Boost لتعزيز قدرة المحرك التي تصل إلى 258 حصان مع عزم 370 نيوتن متر. ويمنح نظام الدفع القوي للسيارة E-Class أداءً رياضيًا ممتعًا، حيث يمكن للسيارة E300 التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 6.3 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تبلغ 250 كم/ساعة.التصميم الداخلي للسيارة E-Class الجديدة كليًا يتميز بأنه تصميم رياضي ورقمي فائق الجودة، حيث يعد بالفعل تحفة فنية قائم بذاته. من الداخل، يسيطر نظام MBUX Superscreen، ويأتي بثلاثة شاشات تمتد من قائد السيارة حتى الراكب الأمامي، وتتميز بالتصميم المستقبلي والجرافيكس عالية الدقة وواجهة المستخدم سهلة الاستخدام والقابلة للتعديل طبقًا لتفضيلات قائد السيارة. ومن المزايا الأخرى للتصميم الداخلي: التحكم الرقمي في فتحات التهوية، والإضاءة المحيطية مع عرض مرئي للصوت، وكاميرا السيلفي/الفيديو. يتمتع التصميم الداخلي للسيارة E-Class بالرحابة والاتساع، حيث يمكن لقائد السيارة والركاب الاستمتاع بـمساحة أكبر مقارنة بالطراز السابق.تتميز E-Class الجديدة بتصميم جديد ورائع ينبض بالثقة والجاذبية والحضور القوي، بفضل أبعادها الأكبر. ومن أبرز ملامح التصميم الخارجي للسيارة: الإضاءة النهارية الجديدة، والجزء الأمامي الذي أعيد تصميمه مع عناصر تصميمية أمامية باللون الأسود، وعناصر تصميمية قوية على غطاء المحرك، ومقابض الأبواب المدمجة. أما تصميم الجزء الخلفي للسيارة فيتضمن أضواء خلفية LED مع نمط إضاءة فريد على شكل نجمة مرسيدس-بنز يجعل الإضاءة الخلفية أهم ما يميز السيارة بالنهار أو الليل.تتضمن تجهيزات E-Class الجديدة كليًا مجموعة كبيرة وأكثر تطورًا من الأنظمة القياسية للسلامة والمساعدة على القيادة، بما في ذلك نظام Active Distance Assist DISTRONIC، ونظام ATTENTION ASSIST، ونظام Active Brake Assist، ونظام Active Lane Keeping Assist، ونظام Blind Spot Assist، ونظام Collision Prevention Assist Plus، وباقة الركن مع كاميرا خلفية، وكاميرا بزاوية 360 درجة، ونظام Speed Limit Assist.