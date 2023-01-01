mercedes AMG ستستمر بتقديم محركات V8 لمزيد من سيارتها

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في خطوة مثيرة، قررت شركة مرسيدس AMG العودة لاستخدام محركات V8 في بعض سياراتها الرياضية، مما يعكس اعترافها بأن جاذبية السيارات الرياضية تتجاوز مجرد السرعة القصوى.



من المتوقع أن تتبنى سيارات AMG CLE 63 الكوبيه والمكشوفة محرك V8 مزدوج التيربو بسعة 4.0 لتر ينتج 577 حصانبدلاً من المحرك الهجين 4 سلندر مماثل لسيارة سيارة AMG C 63. يفسر قرار مرسيدس هذا انخفاض مبيعات AMG C 63 بعد التخلص من محرك V8.



رغم أن محركات V8 اكثر استهلاكاً للوقود وأبطأ بالتسارع، إلا أنها توفر تجربة قيادة ممتعة وصوتاً مميزاً يعزز من شعور السائقين بالقوة. وتشير هذه الخطوة إلى أن جاذبية السيارات الرياضية ليست فقط في قدرتها على التسارع، بل في تجربة القيادة الكاملة التي تقدمها.