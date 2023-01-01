"Mercedes " على القمة.. قائمة السيارات الكهربائية الأكثر ترخيصا بوحدات المرور خلال أغسطس

كشف أحدث تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات عن شهر أغسطس هذا العام (والذي أعلنته مؤسسة الأهرام)، عن ارتفاع أعداد تراخيص السيارات الكهربائية الملاكي زيرو التي تم التأمين الإجباري عليها بوحدات المرور، حيث سجلت نحو 611 سيارة بفارق 18 سيارة عن شهر يوليو الماضي والذي سجلت خلاله نحو 593 سيارة.وتواصل العلامة الألمانية "مرسيدس Mercedes" الاستحواذ على النصيب الأكبر من أعداد تراخيص السيارات الكهربائية الملاكي خلال شهر أغسطس لتتصدر القائمة للشهر الثاني على التوالي بعد أن أطاحت بنظيرتها "فولكس فاجن Volkswagen" وإزاحتها من القمة والتي احتلتها خلال الشهور الستة الأولى من هذا العام، حيث سجلت مرسيدس نحو 200 سيارة من بينهم 77 سيارة من طراز "EQA 260"، ويعد ذلك ارتفعا مقارنة بشهر يوليو والذي سجلت خلاله نحو 117 سيارة.
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