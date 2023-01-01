"Mercedes " على القمة.. قائمة السيارات الكهربائية الأكثر ترخيصا بوحدات المرور خلال أغسطس

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كشف أحدث تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات عن شهر أغسطس هذا العام (والذي أعلنته مؤسسة الأهرام)، عن ارتفاع أعداد تراخيص السيارات الكهربائية الملاكي زيرو التي تم التأمين الإجباري عليها بوحدات المرور، حيث سجلت نحو 611 سيارة بفارق 18 سيارة عن شهر يوليو الماضي والذي سجلت خلاله نحو 593 سيارة.

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وتواصل العلامة الألمانية "مرسيدس Mercedes" الاستحواذ على النصيب الأكبر من أعداد تراخيص السيارات الكهربائية الملاكي خلال شهر أغسطس لتتصدر القائمة للشهر الثاني على التوالي بعد أن أطاحت بنظيرتها "فولكس فاجن Volkswagen" وإزاحتها من القمة والتي احتلتها خلال الشهور الستة الأولى من هذا العام، حيث سجلت مرسيدس نحو 200 سيارة من بينهم 77 سيارة من طراز "EQA 260"، ويعد ذلك ارتفعا مقارنة بشهر يوليو والذي سجلت خلاله نحو 117 سيارة.وتستمر العلامة الصينية "بي واي دي BYD" احتلالها المرتبة الثانية للشهر الثاني على التوالي، بالرغم من التراجع الطفيف في أعداد تراخيص سياراتها الكهربائية الملاكي زيرو حيث بلغت ما يصل إلى 96 سيارة من بينهم 25 سيارة من طراز "سونج بلس"، ليكون الفارق بين شهري أغسطس ويوليو فقط 13 سيارة.واحتفظت العلامة الألمانية "بي إم دبليو BMW" بمركزها الثالث، حيث سجلت نحو 90 سيارة من بينها 50 سيارة من طراز "iX3"، بزيادة نحو 10 سيارات عن شهر يوليو الماضي.أما "فولكس فاجن" فبالرغم من ارتفاع أعداد تراخيص سياراتها الكهربائية الملاكي زيرو بشكل طفيف خلال ثامن شهور عام 2024، لكنها لا تزال تحتفظ بالمركز الرابع للشهر الثاني على التوالي حيث سجلت نحو 84 سيارة من بينها 25 سيارة من الطراز "ID4"، بفارق نحو 7 سيارات عن شهر يوليو.ABU ZEID Changanوفي المركز الخامس، ظهرت "تسلا Tesla" بعد تحقيقها نحو 21 سيارة، ويليها في المركز السادس "إم جي MG" بسيارتها الكهربائية الجديدة "إم جي 4" والتي سجلت نحو 11 سيارة.