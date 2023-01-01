mercedes تطرح نسخة CLE المكشوفة الرياضية

استعرضت مرسيدس بنز نسخة CLE53 AMG الرياضية من سيارتها المكشوفة الأحدث، الآتية لاستبدال نسخ C-Class وE-Class الكوبيه والكابريوليه.
زودت مرسيدس CLE53 AMG بمحرك من ستة اسطوانات خطية سعته 3000 سي سي مع تربو ومنظومة هجينة خفيفة Mild Hybrid قدرتها فولت للانطلاق بإجمالي 449 حصان وعزم 560 نيوتن.متر يزيد مؤقتًا إلى 600 نيوتن.متر بخاصية أوفر بوست ويظهر بالكامل بين 2200 و5600 دورة/الدقيقة، ومع ناقل حركة أوتوماتيك تسعة سرعات ونظام فورماتيك للدفع الكلي تنطلق السيارة من الصفر إلى 100 كم/س خلال 4.2 ثواني وصولاً لسرعة قصوى محددة إلكترونياً 250 كم/س يمكن رفعها إلى 270 كم/س مقابل تكلفة إضافية.
يتم كشف السقف القماشي في 20 ثانية أثناء السير على سرعة تصل إلى 60 كم/س كما تم تعزيز شاسيه السيارة لتعويض انخفاض الصلابة بعد غياب السقف المعدني، ولضمان الأمان تأتي السيارة قياسياً بـ11 وسادة هوائية منها وسادة وسطية بين الراكبين الأماميين، ونظام بري سيف الذي يقوم بالتأمين الإضافي للركاب في حالة استشعار اصطدام محتمل، وذلك عن طريق عدة إجراءات مثل رفع هيكل السيارة جزئياً عن الأرض وزيادة إحكام أحزمة الأمان.
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