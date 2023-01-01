mercedes تطرح نسخة CLE المكشوفة الرياضية

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استعرضت مرسيدس بنز نسخة CLE53 AMG الرياضية من سيارتها المكشوفة الأحدث، الآتية لاستبدال نسخ C-Class وE-Class الكوبيه والكابريوليه.



زودت مرسيدس CLE53 AMG بمحرك من ستة اسطوانات خطية سعته 3000 سي سي مع تربو ومنظومة هجينة خفيفة Mild Hybrid قدرتها فولت للانطلاق بإجمالي 449 حصان وعزم 560 نيوتن.متر يزيد مؤقتًا إلى 600 نيوتن.متر بخاصية أوفر بوست ويظهر بالكامل بين 2200 و5600 دورة/الدقيقة، ومع ناقل حركة أوتوماتيك تسعة سرعات ونظام فورماتيك للدفع الكلي تنطلق السيارة من الصفر إلى 100 كم/س خلال 4.2 ثواني وصولاً لسرعة قصوى محددة إلكترونياً 250 كم/س يمكن رفعها إلى 270 كم/س مقابل تكلفة إضافية.



يتم كشف السقف القماشي في 20 ثانية أثناء السير على سرعة تصل إلى 60 كم/س كما تم تعزيز شاسيه السيارة لتعويض انخفاض الصلابة بعد غياب السقف المعدني، ولضمان الأمان تأتي السيارة قياسياً بـ11 وسادة هوائية منها وسادة وسطية بين الراكبين الأماميين، ونظام بري سيف الذي يقوم بالتأمين الإضافي للركاب في حالة استشعار اصطدام محتمل، وذلك عن طريق عدة إجراءات مثل رفع هيكل السيارة جزئياً عن الأرض وزيادة إحكام أحزمة الأمان.

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من ناحية أخرى، تقدر سعة صندوق CLE كابريوليه الخلفي عند إغلاق السقف بـ375 لتر بينما تنخفض إلى 25 لتر عند فتحه، وتأتي السيارة بتجهيزات إير سكارف وإير كاب لتدفئة رقاب وأكتاف الركاب ومنع الاضطراب الهوائي أثناء السير والسقف مكشوف، تتضمن التجهيزات القياسية أيضاً توجيه العجلات الخلفية الذي يتم بزاوية معاكسة للمحور الأمامي تحت 100 كم/س لتخفيض دائرة الانعطاف، عند تخطي هذه السرعة تنعطف العجلات الخلفية مثل الأمامية لتعزيز دقة التوجيه.على صعيد المظهر، يزيد عرض CLE53 AMG عن نسخ الكابريوليه الأخرى حيث تأتي برفارف أكبر وشبكة بان أمريكانا ذات الوحدات الطولية وتعتمد قياسياً على جنوط 19 بوصة كما يمكن اختيارها بجنوط 20 بوصة، في الخلف تظهر مخارج العادم الرباعية مع إطار من الكروم ومشتت هواء أكثر وضوحاً لتعزيز قوى الضغط السفلية.