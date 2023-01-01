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mercedes تخطط لـ CLA كهربائية لتنافس تيسلا موديل Y بحلول 2026

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صورة الخبر: mercedes
mercedes

تخطط مرسيدس-بنز لإطلاق نسخة كروس أوفر كهربائية من سيارتها CLA بحلول عام 2026، بهدف التنافس مباشرة مع تيسلا موديل Y. ستكون السيارة جزءًا من تشكيلة كهربائية موسعة لمرسيدس، بهدف تقديم مزيج من الفخامة والأداء والاستدامة.

من المتوقع أن تأتي CLA EV كروس أوفر على قاعدة عجلات مرسيدس كهربائية من الجيل التالي، مصممة لزيادة الكفاءة والمدى. على الرغم من أن المواصفات الدقيقة غير معلنة بعد، يُتوقع أن تقدم السيارة مدى قيادة تنافسي يبلغ حوالي 480 كيلومتر بشحنة واحدة.

يتماشى طرح سيارة CLA EV كروس أوفر مع استراتيجية مرسيدس الأوسع للسيارة الكهربائية، وتهدف الشركة إلى الاستحواذ على حصة كبيرة من السوق وتحدي الشركات الرئيسية في سوق السيارات الكهربائية وأهمها تيسلا.

المصدر: سعودى شفت

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