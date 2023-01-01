Meizu تقهر Samsung.. موبايل فخم يدعم الذكاء الاصطناعي بتكلفة أرخص



Meizu 21 Note Meizu 21 Note

أطلقت شركة ميزو Meizu، أحدث هواتف سلسلة Meizu 21، الذي ينطلق تحت اسم Meizu 21 Note، ويأتي هذا الهاتف كمنافسا لهواتف سامسونج جلاكسي اس 24، كأرخص هاتف ذكي يدعم تقنية الذكاء الاصطناعي.



وبحسب ما ذكره موقع "جي اس ام أرينا"، تم تصميم هاتف Meizu 21 Note، بشاشة يبلغ قياسها 6.78 بوصة، تتميز بلوحة من نوع 8T LTPO OLED بدقة FHD + ومعدل تحديث 1-144 هرتز وذروة سطوع 5000 شمعة في المتر المربع.



وتضمن الشاشة كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل وماسح ضوئي لبصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية مدمج تحتها.

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ويحتوي الجزء الخلفي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر مقاس 1/1.56 بوصة، وفتحة عدسة f/1.7، تدعم ميزة التثبيت البصري للصور (OIS) إلى جانب وحدة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل.ويعمل هاتف Meizu 21 Note، بواجهة النظام Flyme AIOS، التي توفر إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدية بالإضافة إلى فحص المكالمات الاحتيالية، والترجمة في الوقت الفعلي وحجز المواعيد.كما يوفر نظام الذكاء الاصطناعي من Meizu، أيضا ميزة دائرة البحث وملخصات المستندات ويمكنه نسخ الملاحظات الصوتية إلى نص، مما يجعله منافسا قويا لهواتف سامسونج الرائدة جالاكسي اس 24.ويدعم الهاتف أيضا، تقنية Flyme Link التي تقترن بسلاسة مع سيارات من "جيلي" مثل Polestar و Zeekr و Lynk & Co.ويحتوي هاتف Meizu 21 Note على بطارية بسعة 5500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السلكي بقدرة 65 وات، كما أنه حاصل على تصنيف IP65 لمقاومة الماء والغبار.فيما يعمل Meizu 21 Note، بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.ويتوفر هاتف Meizu 21 Note، للبيع في الصين مقابل سعر حوالي 360 دولار أمريكي (أي ما يعادل 16.888 جنيها مصريا)، للإصدار الأساسي بسعة 16 جيجابايت رام + 256 جيجابايت.