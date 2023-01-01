MateBook X Pro.. هل جهاز HUAWEI قويًا بوزن أقل من كيلوجرام



MateBook X Pro MateBook X Pro

دعونا نواجه الأمر، لقد كانت مساحة الكمبيوتر الشخصي بطيئة في الابتكار في السنوات الأخيرة. ظل عامل الشكل دون تغيير تقريبًا لمدة عقد تقريبًا على الرغم من بعض التحسينات السنوية الطفيفة.



نعم، لقد تحسنت دقة الشاشة، وعمر البطارية يتحسن قليلاً كل عام، وكل جيل جديد من المعالجات يؤدي إلى تحسينات صغيرة ولكن متسقة في الأداء. ومع ذلك، فقد أصبحوا قليلاً... يمكن التنبؤ بهم. ولكن يبدو أن كل هذا يتغير الآن. يبدو أن التغيير أصبح قاب قوسين أو أدنى.



أحدث جهاز هواوي MateBook X Pro موجود هنا لتغيير الأمور. إنه يحتوي على كل ما تريد أن يكون عليه جهاز كمبيوتر محمول رائد في عام 2024 - جهاز أنيق ومصمم بشكل جميل ويزن أقل من كيلوجرام ويتميز بأحدث جيل من معالجات Intel. لكن جهاز MateBook X Pro لا يقتصر على الأداء فحسب، بل يقدم تحسينات كبيرة في المجالات الرئيسية الأخرى التي يمكن أن تغير الطريقة التي تستخدم بها جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

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980 جرامًا خفيف الوزن بتصميم Skylineالجانب الأكبر والأكثر وضوحًا في جهاز MateBook X Pro هو مدى خفة وزنه مقارنةً بأجهزة الكمبيوتر المحمولة الأخرى عالية الأداء في السوق. يبلغ وزنه 980 جرامًا فقط وسمكه 13.5 ملم فقط، مما يجعله أعجوبة هندسية. تم تصنيعه من سبيكة مغنيسيوم خفيفة الوزن لكنها قوية، وهو أقوى وأكثر متانة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة ذات الهيكل المصنوع من الألومنيوم أو الفولاذ. إلى جانب مادة الهيكل، كان على هواوي أيضًا إجراء ابتكارات في التصميم من الداخل والخارج للحفاظ على الوزن أقل من 1 كجم.وهذا يبرز ملمس الكمبيوتر المحمول الناعم والمظهر الأنيق. يأتي هذا الكمبيوتر المحمول بهيكل معدني مهدئ للبشرة، مما يجعله ممتعًا عند اللمس. كما أن الطلاء مقاوم للخدش والتلطخ بشكل كبير، ويمكن مسح البقع بسهولة. يأتي الكمبيوتر المحمول بثلاثة خيارات للألوان: Morandi Blue، وBlack، وWhite.شاشة مصممة للمبدعين: دقة ألوان احترافية مع دعم Adobe RGB الكاملبفضل شاشة OLED المرنة مقاس 14.2 بوصة ودقة 3.1K، يمكن لجهاز MateBook X Pro أن يبث الحياة أمامك بوضوح وحيوية مذهلين. توفر شاشة OLED المرنة مجموعة من المزايا مقارنة بشاشات OLED التقليدية. أولاً، فهو يزيل أنماط التموج التي تشتت الانتباه والتي تظهر على شاشات OLED العادية عند عرضها بعيدًا عن الزاوية. ثانيًا، تساعد الشاشة المرنة على تقليل وزن الكمبيوتر المحمول بحوالي 150 جرامًا وتجعل نسبة الشاشة إلى الجسم المذهلة التي تبلغ 93 بالمائة ممكنة.توفر تقنية العرض X-True الجديدة من هواوي ألوانًا نابضة بالحياة بشكل لا يصدق لمشاهدة واضحة ومريحة. تتميز بمعدل تحديث مذهل يبلغ 120 هرتز، ووقت استجابة سريع يبلغ 1 مللي ثانية. ما هو أكثر من ذلك؟ تم تجهيز جهاز هواوي MateBook X Pro بالكامل لتلبية احتياجات المصورين وفناني الجرافيك والمبدعين مع دعم كامل للتدرج اللوني Adobe RGB.تعبئة قوة مذهلة في جسم خفيف الوزن للغايةيمكن لجهاز MateBook X Pro أن يتنقل بسهولة عبر أي شيء ترميه عليه دون أن يتعرق. إنه يعمل على معالج Intel Core™ Ultra 9 عالي الأداء والمدعوم بتقنية Intel 4 المتقدمة. يمكن لتقنية Intel 4 أن تحزم ضعف عدد الترانزستورات في منطقة معينة مقارنة بالجيل السابق Intel 7. وهذا يعني أداء أعلى واستهلاك أقل للطاقة.نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي (AI) أصبح أكثر اندماجًا في حياتنا، تتيح لك معالجات Intel Core™ Ultra الاستمتاع بفوائده دون أي تنازلات. على سبيل المثال، يمكنك تجربة ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل تقليل ضوضاء الخلفية في الاجتماعات دون التضحية بالأداء أو عمر البطارية. ويعود الفضل في ذلك إلى Intel AI Boost، وهو محرك مخصص ضمن معالجات Intel Core™ Ultra، والذي يتضمن وحدة معالجة عصبية متخصصة (NPU) للتعامل مع مهام الذكاء الاصطناعي المعقدة بكفاءة. علاوة على ذلك، يعمل نظام Arc™ Graphics المحسن على مضاعفة أداء معالجة الرسومات مقارنة بالجيل السابق.