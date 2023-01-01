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Maserati MC20 Tributo Modenese تكرم مودينا بتصميم فريد

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صورة الخبر: Maserati MC20 Tributo Modenese
Maserati MC20 Tributo Modenese

كشفت مازيراتي عن سيارة MC20 Tributo Modenese كنسخة فريدة من نوعها من الكوبيه MC20 الفائقة، وتكرم السيارة مدينة مودينا الإيطالية، المعروفة بتاريخها الغني في صناعة السيارات وكونها مكان ميلاد مازيراتي.

تتميز مازيراتي MC20 Tributo Modenese بطلاء حصري يعرض مزيجاً من الأزرق والأصفر، وهي الألوان المرتبطة تقليديًا بمودينا. يبرز هذا الطلاء الخاص ارتباط مازيراتي العميق بالمدينة ودورها في تشكيل إرث العلامة التجارية. تتميز السيارة الفائقة أيضًا بشعارات مخصصة وديكورات داخلية تبرز بشكل أكبر تكريمها لمودينا.

تحت الغطاء، تحتفظ MC20 Tributo Modenese بمحرك Nettuno القوي، V6 ثنائي التوربو سعة 3.0 لتر يوفر 621 حصان و730 نيوتن متر من عزم الدوران. يتيح المحرك للسيارة الفائقة تسارع من 0 إلى 100 كم/س في 2.9 ثانية فقط، ويحافظ على معايير الأداء الاستثنائية المعروفة لـ مازيراتي MC20.
في الداخل، تتزين Tributo Modenese بمواد فاخرة وتفاصيل مصممة خصيصًا، بما في ذلك الخياطة والتشطيبات الخاصة التي تعكس التراث الفريد للسيارة. يجمع تصميم المقصورة بين الأناقة والتكنولوجيا الحديثة، مما يوفر تجربة قيادة راقية تحتفل بحرفية مازيراتي واهتمامها بالتفاصيل.

المصدر: سعودى شفت

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