Lucid تعمل على تطوير 3 سيارات كهربائية جديدة

أكدت لوسيد عملها على تطوير 3 سيارات كهربائية جديدة متوسطة الحجم كجزء من خطط التوسع الطموحة. يشير هذا الإعلان إلى نية الشركة توسيع تشكيلة منتجاتها والمنافسة في سوق السيارات الكهربائية متوسطة الحجم المزدحم.من المتوقع أن تكون المركبات الكهربائية متوسطة الحجم الجديدة أيسر تكلفة من حيث الأسعار مقارنة لموديل الشركة الرئيسي، لوسيد إير، السيارة التي وضعت لوسيد في مكان متميز ضمن سوق السيارات الكهربائية. من المحتمل أن تلبي السيارات القادمة احتياجات جمهور أوسع، وتقدم مزيجًا من الرفاهية والأداء والتكنولوجيا المتقدمة التي تشتهر بها لوسيد.
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