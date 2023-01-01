Lucid تعمل على تطوير 3 سيارات كهربائية جديدة



Lucid Lucid

أكدت لوسيد عملها على تطوير 3 سيارات كهربائية جديدة متوسطة الحجم كجزء من خطط التوسع الطموحة. يشير هذا الإعلان إلى نية الشركة توسيع تشكيلة منتجاتها والمنافسة في سوق السيارات الكهربائية متوسطة الحجم المزدحم.

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من المتوقع أن تكون المركبات الكهربائية متوسطة الحجم الجديدة أيسر تكلفة من حيث الأسعار مقارنة لموديل الشركة الرئيسي، لوسيد إير، السيارة التي وضعت لوسيد في مكان متميز ضمن سوق السيارات الكهربائية. من المحتمل أن تلبي السيارات القادمة احتياجات جمهور أوسع، وتقدم مزيجًا من الرفاهية والأداء والتكنولوجيا المتقدمة التي تشتهر بها لوسيد.لم تكشف Lucid بعد عن تفاصيل السيارات الثلاث الجديدة، بما في ذلك أسمائها أو مواصفاتها أو تواريخ إصدارها. ومع ذلك، من المتوقع أن تتميز السيارات بأجدد المحركات الكهربائية من الشركة. تعد السيارات متوسطة الحجم ساحة معركة حاسمة لشركات السيارات الكهربائية، حيث تجذب مجموعة واسعة من العملاء الذين يبحثون عن قابلية الاستخدام اليومية والقيادة المستدامة.