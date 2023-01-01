LG تطرح ThinQ ON يعمل بالذكاء الاصطناعي



ThinQ ON ThinQ ON

قدمت إل جي جهازًا ذكيًا للمنزل يسمى ThinQ ON والذي يحتوي على تقنية للتحكم ليس فقط في الأجهزة التي تحمل علامة إل جي التجارية ولكن أيضًا في أجهزة المنزل الذكية الأخرى.

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يأتي الجهاز مزودًا بمكبر صوت مدمج يمنحك طريقة للتحدث إلى المساعد الصوتي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي من إل جي، حتى تتمكن من استخدامه للبحث عن المعلومات، وكذلك للتحكم في أجهزتك الذكية باستخدام الأوامر المنطوقة.تقول إل جي إن تقنيتها يمكنها "فهم سياق المحادثات" ويمكنها تحديد تفضيلاتك لجهاز معين.ربما يمكنها إخبارك بدرجة الحرارة المفضلة لديك لمنظم الحرارة أو دورة الغسالة التي تستخدمها عادةً، ويمكنها إخطارك عند الانتهاء من مهمة، مثل انتهاء دورة المجفف.تم اعتماد جهاز ThinQ ON من Matter ويمكنه استخدام Wi-Fi أو Thread - بروتوكول لاسلكي منخفض الطاقة - للاتصال بأجهزة المنزل الذكية والأجهزة المنزلية.بالإضافة إلى ذلك، فإن استحواذ إل جي على شركة Athom المتخصصة في منصات المنزل الذكي ومركزها الذكي Homey Pro في وقت سابق من هذا العام يمنح توافق الجهاز دفعة كبيرة.ويبدو أن متجر تطبيقات Homey يحتوي على أكثر من 1000 تطبيق من شأنه أن يمنح المركز القدرة على التحكم في المنتجات من عدد كبير من العلامات التجارية حول العالم.لم تكشف إل جي بعد عن أسعار وتوافر ThinQ ON، لكنها ستعرض المركز في معرض IFA 2024 في برلين بألمانيا، والذي سيقام في الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر.