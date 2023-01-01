Lenovo تكشف عن حاسوبها اللوحي Tab K11 LTE



Tab K11 LTE Tab K11 LTE

أطلقت لينوفو جهازها اللوحي Tab K11 LTE مقابل 250 دولارًا، ويوفر الحاسوب اللوحي مزايا أساسية بسعر مناسب.



ويحتوي الجهاز اللوحي شاشة تعمل باللمس مضادة لبصمات الأصابع من نوع IPS بقياس قدره 11 بوصة وبدقة قدرها 1920×1200 بكسل وبمعدل تحديث قدره 90 هرتزًا مع سطوع قدره 400 شمعة في المتر المربع.



وتدعم الشاشة القلم الإلكتروني Lenovo Tab Pen Plus الذي يباع منفصلًا والذي يسمح بتدوين الملاحظات والرسم مع مقدار 4096 مستوى ضغط واكتشاف الإمالة.

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ويعمل جهاز لينوفو الجديد بمعالج MediaTek Helio G88 المقترن مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR4X و 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية القابلة للتوسيع عبر بطاقة MicroSD، مما يعني أن Tab K11 LTE يوفر مساحة كافية للاستخدام اليومي.وتتمتع كل من الكاميرا الأمامية والخلفية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وهي مناسبة للتصوير الفوتوغرافي غير الرسمي ومكالمات الفيديو. ويتميز الجهاز أيضًا بأربعة مكبرات صوت مع دعم دولبي أتموس Dolby Atmos لتحسين الصوت.ويدعم الجهاز اللوحي النظام العالمي لتحديد المواقع GPS و GLONASS و Galileo للملاحة. ويستمد الجهاز الطاقة من بطارية بسعة قدرها 7040 ميلي أمبير توفر ما يصل إلى 10 ساعات من وقت تشغيل الفيديو.وتدعم البطارية الشحن بقوة قدرها 15 واطًا عبر منفذ USB، مع أن نقل البيانات يقتصر على منفذ USB 2.0.ويعمل الحاسوب اللوحي بنظام التشغيل أندرويد 13، وقالت لينوفو إنها توفر ترقيتين لنظام التشغيل حتى أندرويد 15، كما وعدت الشركة بتوفير تصحيحات الأمان حتى شهر يناير 2028.ويأتي الجهاز اللوحي بأبعاد قدرها 7.15 ملم × 255.26 ملم × 166.31 ملم، وبوزن قدره 465 جرامًا.يشار إلى أن إطلاق Tab K11 LTE جاء بعد إطلاق لينوفو جهازها اللوحي Tab Plus أول مرة في السوق العالمية.ويأتي هذا الجهاز اللوحي الجديد بشاشة كبيرة بدقة قدرها 2K مع معدل تحديث مرتفع ومعالج MediaTek Helio G99 نفسه الموجود في Tab K11 LTE، مع أن عامل الجذب الرئيسي لهذا الحاسوب اللوحي هو الصوت المدعوم بما مجموعه 8 مكبرات صوت JBL.ويمكن أيضًا تحويل الجهاز اللوحي إلى مكبر صوت يعمل بتقنية البلوتوث، مما يتيح للمستخدمين بث الصوت لاسلكيًا من جهاز متصل، مثل الهاتف الذكي.