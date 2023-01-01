Lenovo تطلق جهازها اللوحي Tab K11 Plus في الأسواق العالمية



Tab K11 Plus Tab K11 Plus

أعلنت شركة لينوفو إطلاق جهازها اللوحي الجديد Lenovo Tab K11 Plus الذي يعد إصدارًا جديدًا من جهاز Zhaoyang K11 الذي أطلقته سابقًا في السوق الصينية.



ويحمل الجهاز اللوحي الجديد مواصفات متوسطة، ومن المقرر طرحه في الأسواق بسعر رخيص نسبيًا، لكن الشركة لم تكشف عن سعر الجهاز حتى الآن.



ويحمل الجهاز شاشة قياسها 11.45 إنشًا بدقة قدرها 2K ومعدل تحديث يصل إلى 90 هرتزًا، وتصل شدة السطوع القصوى في الشاشة إلى 400 شمعة، مع ميزة مقاومة البصمات والغبار والماء (IP52).

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ويعمل جهاز Lenovo Tab K11 Plus بمعالج سنابدراجون 680 من كوالكوم، مع معالج الرسوميات Adreno 619، ونظام التشغيل أندرويد 14، وذاكرة عشوائية من نوع LPDDR4x يتراوح حجمها بين 4 و 8 جيجابايت، وسعة تخزين يتراوح حجمها بين 64 و 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2، ويمكن زيادة السعة التخزينية حتى تيرابايت باستخدام بطاقة تخزين خارجية من نوع microSD.ويحتوي الجهاز على كاميرا خلفية بدقة قدرها 13 ميجابكسل مع فلاش LED، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل تدعم ميزة فتح قفل الجهاز عبر تعرّف الوجه.ويدعم الجهاز شبكات الواي فاي 6 والبلوتوث 5.3 مع منفذ USB C للشحن ونقل البيانات، ومنفذ السماعات السلكية 3.5 ملم، ويضم الجهاز بطارية بسعة قدرها 8600 ميلي أمبير، مع شاحن بقوة قدرها 20 واطًا، بالإضافة إلى أربعة مكبرات صوت تدعم تقنية Dolby Atmos مع حساس للبصمات، وحساسات أخرى مختلفة للحركة والإضاءة والتقارب.ومن المتوقع أن تطلق لينوفو الجهاز اللوحي الجديد في العديد من الأسواق حول العالم، ومنها دول عربية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر والمغرب.