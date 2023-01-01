Lenovo تطلق الحاسوب المحمول ThinkPad X1 Yoga إصدار 2024



ThinkPad X1 Yoga ThinkPad X1 Yoga

أصدرت شركة لينوفو الحاسوب المحمول ThinkPad X1 Yoga 2024 الذي يعمل بمعالج إنتل كور ألترا 7 فئة 155U، ويُعد الجهاز خلفًا لأجهزة ThinkPad X1 Gen 8 الحالية التي تعمل بالجيل الثالث عشر من معالجات إنتل.



ويتميز الحاسوب المحمول بتصميم خفيف ورفيع، إذ يزن نحو 1.35 كيلوجرام، ويبلغ سمكه 15.5 ملم، وهو مصنوع من الألمنيوم المستخدم في صناعة الطائرات، مع مفاصل متحركة بزاوية قدرها 360 درجة، مما يسمح باستخدام الجهاز بأكثر من طريقة، وتوفر تلك الخيارات مزيدًا من الراحة في الاستخدام، إذ يمكن استخدامه على شكل جهاز لوحي، أو وضعه على حامل أو على الطاولة مباشرةً، ويتمتع الجهاز بدرجة عالية من المتانة طبقًا لشهادة MIL-STD-810H العسكرية.



ويحتوي جهاز Lenovo ThinkPad X1 Yoga إصدار 2024 على شاشة من نوع أولد بدقة قدرها 2.8K مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، وتُغطي الطيف اللوني DCI-P3 بنسبة قدرها 100%. وتتميز الشاشة بدرجة سطوع تصل إلى 400 شمعة.

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ويأتي الجهاز مزودًا بذاكرة عشوائية قدرها 32 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ تيرابايت، ويضم الحاسوب منفذي Thunderbolt 4 ومنفذ HDMI 2.1 ومنفذي USB-A ومنفذ سماعات الرأس 3.5 ملم.ويأتي الجهاز متوافقًا مع معايير إنتل إيفو، وهو معيار للأجهزة المحمولة التي تتمتع بأداء عالٍ بجانب مواصفات أخرى في التصميم وعمر البطارية، كما يدعم الجهاز تنفيذ المهام المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بفضل المعالج المتطور.وتطرح لينوفو الحاسوب المحمول Lenovo ThinkPad X1 Yoga الجديد في الصين بسعر يعادل 2200 دولار أمريكي، ولا معلومات متاحة حتى الآن بشأن إطلاقه في الأسواق العالمية.