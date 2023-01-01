Lenovo تطلق الحاسوب المحمول ThinkPad X1 Yoga إصدار 2024

أصدرت شركة لينوفو الحاسوب المحمول ThinkPad X1 Yoga 2024 الذي يعمل بمعالج إنتل كور ألترا 7 فئة 155U، ويُعد الجهاز خلفًا لأجهزة ThinkPad X1 Gen 8 الحالية التي تعمل بالجيل الثالث عشر من معالجات إنتل.
ويتميز الحاسوب المحمول بتصميم خفيف ورفيع، إذ يزن نحو 1.35 كيلوجرام، ويبلغ سمكه 15.5 ملم، وهو مصنوع من الألمنيوم المستخدم في صناعة الطائرات، مع مفاصل متحركة بزاوية قدرها 360 درجة، مما يسمح باستخدام الجهاز بأكثر من طريقة، وتوفر تلك الخيارات مزيدًا من الراحة في الاستخدام، إذ يمكن استخدامه على شكل جهاز لوحي، أو وضعه على حامل أو على الطاولة مباشرةً، ويتمتع الجهاز بدرجة عالية من المتانة طبقًا لشهادة MIL-STD-810H العسكرية.
ويحتوي جهاز Lenovo ThinkPad X1 Yoga إصدار 2024 على شاشة من نوع أولد بدقة قدرها 2.8K مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، وتُغطي الطيف اللوني DCI-P3 بنسبة قدرها 100%. وتتميز الشاشة بدرجة سطوع تصل إلى 400 شمعة.
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