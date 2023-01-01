kingston ديجيتال تكشف عن أحدث منتجاتها من أقراص الحالة الصلبة الخارجية XS1000

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أعلنت “كينجستون ديجيتال أوروبا” المحدودة Kingston Digital Europe Co LLP، المتخصصة بالذواكر الفلاشية والتابعة لشركة “كينجستون تكنولوجي”، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع منتجات الذواكر الإلكترونية والحلول التقنية، اليوم، طرحها أحدث منتجاتها من محركات أقراص الحالة الصلبة الخارجية XS1000 External SSD باللون الأحمر. ويتميز المنتج الجديد بتصميمه النحيف والأنيق ما يجعل منه حلاً مثالياً ومناسباً جداً لإجراء عمليات النسخ الاحتياطي للملفات. ويشكل محرك الأقراص XS1000باللون الأحمر أحدث إضافات الشركة إلى فئة منتجات XS1000 ذات اللون الأسود الكامل وفئة منتجاتXS2000 ذات اللون الفضي اللذين طرحتهما الشركة سابقاً، ما يسهم في توسيع وتنويع محفظة خدمات ومنتجات مجموعة الأقراص الصلبة الخارجيةSSD التي طورتها شركة كينغستون. وتتميز هذه الأقراص الخارجية بتصميمها النحيف ووزنها الذي لا يتجاوز 29 جراماً ما يضمن سهولة حملها إلى أي مكان.

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وتضمن فئة الأقراص الصلبة XS1000 من شركة كينجستون توفير سرعات قراءة تصل إلى 1050 ميغابايت/ثانية وسعات كبيرة تصل إلى 2 تيرابايت، وذلك بهدف تعزيز حجم المساحة لتكون مناسبة لتخزين عدد ضخم من الصور ومقاطع الفيديو والألعاب والملفات. ويأتي القرص مدعوماً بوصلة USB-C® إلى USB-A ومحول USB-A إلى USB-C إضافي، وذلك لضمان تحقيق أقصى إمكانية من التوافق مع الأجهزة الحديثة والقديمة. وتتميز أقراص XS1000 بحجمها الصغير المشابه لحجم ميدالية المفاتيح، إضافة إلى أدائها العالي والموثوق للقيام بعمليات النسخ الاحتياطي للملفات على نحو سلس، بما يضمن للمستخدمين الوصول المستمر إلى المستندات والذكريات الهامة وملفات الوسائط.وفي وقت سابق من هذا العام، حصدت أقراص الحالة الصلبة الخارجية من فئة XS1000 التي تطورها شركة كينغستون جائزة "رد دوت - Red Dot" في فئة "أفضل تصميم للمنتجات" لعام 2024. وتُعد جائزة Red Dot Design Award، التي أُطلقت في العام 1955، واحدة من أعرق مسابقات توزيع الجوائر التي يتم منحها لأفضل الابتكارات والتصاميم في العالم، حيث يصل عدد المشاركين فيها إلى أكثر من 20000 منتج سنوياً من نحو 60 دولة حول العالم.وقالت ليني تشيليان، مديرة وحدة أعمال أقراص الحالة الصلبة والذواكر الفلاشية للمستهلكين والمنتجين: "نظراً للأصداء الإيجابية والنجاح الكبير الذي حققه إطلاق أقراص الحالة الصلبة الخارجية من فئة XS1000 باللون الأسود الكامل، يسرنا تقديم منتجنا الجديد بتصميمه المبتكر باللون الأحمر للعملاء الذين يبحثون عن التميز ويتطلعون للتعبير عن شخصيتهم وأسلوبهم من خلال الألوان. ومع إطلاق منتجنا الجديد XS1000 باللون الأحمر، أصبحت الآن خيارات الأقراص الخارجية متعددة ومتاحة بتصاميم مبتكرة حائزة على جوائز مرموقة".