kia تكشف عن K8 موديل 2025 الجديدة.. بتصميم عصري

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تواصل كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية من تألقها في هذا المجال، بعد أن كشفت النقاب رسميًا على الإنترنت عن نسختها المحدثة من سيارتها K8 بإطلالة 2025.

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وتعد هذه النسخة الجديد واحدة من أفخم سيارات العلامة الكورية، حيث تضم الكثير من التجهيزات الفنية والتقنية بالإضافة إلى تصميم عصري.تجهيزات كيا K8 موديل 2025 الجديدةتأتي السيارة كيا K8 موديل 2025 الجديدة بعدد 10 وسائد هوائية للحماية لجميع الفئات وبشكل قياسي، وإضاءة محيطة LED، بالإضافة إلى وجود شاشة كبيرة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وتدعم التطبيقات المختلفة.زودت السيارة كيا K8 موديل 2025 بأدوات مجددة للتحكم في المناخ، عجلة قيادة تدعم الكثير من الأوامر، نظام صوتي ترفيهي مع مكبرات صوتية، زجاج كهربائي، شاحن لاسلكي، مثبت سرعة، تحكم في المرايات الجانبية من الداخل وتقنية الضم.ظهرت السيارة كيا K8 موديل 2025 بمصابيح أمامية ذات مظهر عدواني وبطريقة عمودية ويعطي ذلك مظهر عصري للسيارة مقارنة بالواجهة القديمة، بالإضافة إلى وجود جنوط رياضية كبيرة ذات تصميم هندسي مميز يجمع بين الأسود والفضي، مع بعض البروز للمصدات الأمامية والخلفية.القدرات الفنية لسيارة كيا K8 موديل 2025تعتمد السيارة كيا K8 موديل 2025 على محرك سعة 3500 سي سي طراز LPI، يمكنه إنتاج قوة قدرها 237 حصانا وعزم اقصى للدوران يبلغ 313 نيوتن متر، بالإضافة إلى نظام هايبرد بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، مدعوم بمحرك كهربائي بقوة إجمالية قدرها 227 حصانا و350 نيوتن متر.سعر السيارة كيا K8 موديل 2025 عالميًايقدر سعر السيارة كيا K8 موديل 2025 بقيمة تتراوح بين 27.300 و37.800 دولار أمريكي.