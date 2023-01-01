Jeep تقدم واجونير إس الكهربائية بمدى يتخطى 480 كم



واجونير إس الكهربائية واجونير إس الكهربائية

تستعد جيب لإطلاق واجونير إس الجديدة في أمريكا وكندا كأولى سياراتها الكهربائية بالكامل الموجهة للسوق العالمية والمقدمة بقدر غير مسبوق للعلامة من التقنيات المتطورة.



كشفت جيب عن تفاصيل نسخة واحدة من واجونير إس، وهي التي ستتوفر وقت الإطلاق بمحركين كهربائيين قوتهم 600 حصان وعزمهم 800 نيوتن. متر للانطلاق من الصفر لـ100 كم/س خلال 3.4 ثواني، مع بطارية 100 كيلوواط/الساعة توفر مدى سير حتى 483 كم في الشحنة الواحدة وفقًا للأرقام الرسمية.



تعتمد جيب واجونير إس على قاعدة STLA Large المخصصة للسيارات الكهربائية الكبيرة وتم ضبطها لتوفير أفضل استجابة من ناحية القوة والعزم، ومن ناحية أخرى المحافظة على طابع القوة وقدرة مواجهة الطرق الوعرة حيث تنطلق السيارة بنظام 4xe للدفع الرباعي مع منظومة كهربائية مبتكرة من ستيلانتس، هناك وحدتان موزعان بين الأمام والخلف، كل منهما تضم المحرك الكهربائي وناقل الحركة وإلكترونيات التشغيل في نفس الجسم لخفض الوزن وتحسين الكفاءة، كما تتوقف الوحدة الأمامية عن العمل تلقائيًا عند عدم وجود الحاجة للقوة الإضافية.

قد يعجبك أيضا...

تأتي السيارة أيضًا بوحدة SelecTerrain التي تضم خمسة وضعيات للقيادة على مختلف أنواع الطرق الوعرة سواءً كانت طينية أو رملية أو مغطاة بالحصى، زادت جيب أيضًا صلابة جسم السيارة بـ35% عن طرازاتها السابقة ذات الحجم المتوسط، وذلك لخفض الاهتزازات والتمتع بقدرات أفضل للتوجيه والمناورة.في الداخل، زودت جيب واجونير إس بإجمالي 45 بوصة من الشاشات موزعة بين العدادات الرقمية والشاشة الوسطية بقياس 12.3 إضافةً لشاشة ثالثة للراكب قياسها 10.25 بوصة، مرتبطة بنظام صوتي يضم 19 سماعة بقوة إجمالية 1160 كيلوواط، تحصل واجونير أيضًا على باقة لدعم السائق تتضمن تجنب التصادم الأمامي والفي تقاطعات، والتعرف على الإشارات المرورية، وتحذير السائق من الإرهاق، مع كاميرات محيطية وتتلقى السيارة التحديثات البرمجية عن بعد.تنطلق جيب واجونير إس في أمريكا خلال نصف 2024 الثاني، على أن يتبع ذلك وصولها لعدة أسواق حول العالم.