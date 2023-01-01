Jaguar تودع F-PACE بإصدار خاص

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قدمت جاجوار نسخة F-PACE 90th Anniversary المقدمة للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس العلامة وتمثل أيضًا أخر موديلات هذا الطراز قبل التحول الكامل نحو التقنيات الكهربائية في 2025.



يأتي ذلك بعد مشوار لقرابة ثمانية سنوات قطعته F-PACE إذ قدمت أول مرة للعالم في 2016 كأول جاجوار رياضية متعددة الأغراض SUV ثم طرحت نسختها المحسنة في 2020 والأن تستعد جاجوار لتقاعدها واستبدالها بسيارة كهربائية جديدة، حيث تمثل i-PACE الاختيار الكهربائي بالكامل الوحيد وسط تشكيلتها الحالية.



تتوفر النسخة الاحتفالية بأغلب المحركات المطروحة ضمن اختيارات F-PACE بدءًا من الـ2000 سي سي المدعم بالتقنية الهجينة الخفيفة Mild Hybrid لتوليد قوة 247 حصان، مروراً بالنسخة الهجينة العاملة بالشحن التي تبلغ قوتها 398 حصان ويمكنها الاستغناء عن محرك البنزين لمسافة تبلغ 64 كم كما يمكن ملء بطاريتها من الصفر لـ80% خلال 30 دقيقة عند استخدام تيار DC السريع، تقدم جاجوار F-PACE أيضاً بفئة SVR 575 المزودة بمحرك 5000 سي سي من ثمانية اسطوانات مع سوبر تشارجر للانطلاق بقوة 567 حصان، أعلى بـ25 حصان من نسخة الـV8 السابقة، مع عزم 700 نيوتن.متر وبذلك تتسارع من الصفر إلى 100 كم/س خلال أربعة ثواني.

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يظهر بادج النسخة الاحتفالية على جميع النسخ ما عدا SVR وتصحبه بعض العناصر والتجهيزات مثل الجنوط ذات التصميم الخاص والزجاج المظلل والسقف البانورامي بجانب السقف الأسود في الداخل والمقاعد الرياضية عالية الدعم التي تحتوي على خياطات مختلفة اللون، إضافةً لعناصر الألمنيوم التي تضيف لإحساس الفخامة.وتحصل F-PACE SVR 575 على عناصر خارجية باللون الأسود وجنوط 22 بوصة رمادية اللون وفي الداخل تتواجد مقاعد أكثر رياضية بتهوية وتسخين وتحكم كهربائي في 14 اتجاه.فتحت جاجوار باب طلب نسخ F-PACE الأخيرة في 16 مايو.