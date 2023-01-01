jaguar تودع البنزين بـ سيارة جديدة كهربائية بالكامل

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قررت شركة جاجوار، التي تعد أكبر علامة تجارية للسيارات في بريطانيا، التوقف عن إنتاج جميع سياراتها التي تعمل بالبنزين بحلول نهاية عام 2024، كجزء من استراتيجيتها للتحول الكامل نحو السيارات الكهربائية بحلول عام 2025.



هذه الخطة، التي أطلق عليها اسم "خطة إعادة التصور"، تهدف إلى دمج الاستدامة مع الفخامة في مستقبل سيارات جاجوار.





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جاجوار إلى السيارات الكهربائية بالكاملضمن هذه الخطة الطموحة، تعتزم جاجوار طرح أول سيارة كهربائية جديدة، وهي سيارة GT بأربعة أبواب مستندة إلى طراز F-type.من المتوقع أن تنتج هذه السيارة الجديدة قوة تتجاوز 600 حصان، مقارنة بقوة 575 حصانًا لطراز GT الحالي.خريطة الطريق نحو خفض الانبعاثاتتسعى جاجوار إلى تحقيق هدفها الأكبر بإنتاج سيارات خالية تمامًا من انبعاثات الكربون بحلول عام 2039.تشمل هذه الجهود إزالة الكربون من عمليات التصنيع والسيارات المنتجة وكذلك من سلسلة التوريد.حيث تشكل انبعاثات المستخدم النهائي حوالي 70% من إجمالي الانبعاثات في صناعة السيارات، لذلك فإن التحول إلى المركبات الكهربائية هو خطوة محورية في تقليل هذه النسبة.تؤكد جاجوار لاند روفر أن التزامها بالانتقال إلى السيارات الكهربائية بالكامل سيجعل 80% من مبيعاتها من المركبات الكهربائية بحلول عام 2030.لتحقيق هذا الهدف، تدعو الشركة مورديها المباشرين من الفئة الأولى إلى التعاون معها في متابعة مبادرة الأهداف القائمة على العلم، ما يعزز تحقيق هدفها في الوصول إلى صافي صفر انبعاثات.وتعمل جاكوار مع أكثر من 5000 مورد لضمان نجاح هذا التحول.تسريع الابتكار والتعاون مع الشركات الناشئةتسعى جاكوار لاند روفر أيضًا إلى تسريع عملية الابتكار من خلال التعاون مع شركات مثل Deepform وAscend Elements. Deepform مختصة بتقنيات الختم المعدني التي تساهم في تقليل التلوث.في حين تركز Ascend Elements على تصنيع مواد البطاريات من بطاريات الليثيوم المستهلكة، مما يعزز إعادة تدوير المواد وتقليل النفايات.تعليقًا على هذه الخطة الطموحة، قال «توماس مولر» المدير التنفيذي لهندسة المنتجات في جاجوار لاند روفر: "إن مركباتنا ستظل في طليعة مستقبل السيارات الكهربائية بالكامل. يعتبر هذا التحول ضروريًا لتوفير قدرات الاختبار المتقدمة التي ستكون حيوية لأداء وموثوقية المركبات الفاخرة الحديثة التي نفخر بتطويرها".بهذه الرؤية، تضع جاكوار نفسها في مقدمة صناعة السيارات العالمية، حيث تقود الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في قطاع السيارات الفاخرة.