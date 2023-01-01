Jaguar تعمل بصمت على سيارة كهربائية خارقة



Jaguar Jaguar

كانت جاكوار تعمل بصمت على سيارة كهربائية خارقة، وحددت الشركة الآن موعد تدشين السيارة في وقت لاحق من هذا العام.



ستأتي سيارة جاكور الرياضية الكهربائية على قاعدة عجلات جديدة جاكوار Electric Architecture أو اختصاراً JEA. والتي ستكون مقدمة لعائلة جديدة من السيارات الكهربائية من الشركة البريطانية تساعدها على الانتقال من منافسة سيارات مرسيدس وبي إم دبليو إلى مستوى جديد مثل يشمل بنتلي وبورش.



وفقًا للرئيس التنفيذي للشركة أدريان مارديل، ستجعل السيارة التالية “يحبسون أنفاسهم” عندما يرونها. على الرغم من أنها ستكون “نسخة من لا شيء” إلا أنها ستستلهم من الكتالوج الأسطوري للعلامة التجارية، بما في ذلك جاكوار E-Type الكلاسيكية.