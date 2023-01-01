iPhone 16 Pro Max .. تسريبات جديدة مثيرة للاهتمام



iPhone 16 Pro Max iPhone 16 Pro Max

منذ إطلاقها لأول مرة في عام 2007، قدمت شركة «أبل» أكثر من 15 صنفًا من هواتف «آيفون»، ومع اقتراب موعد إطلاق «آيفون 16» في سبتمبر المقبل، تتزايد التسريبات حول المزايا الجديدة التي سيقدمها هذا الهاتف، ما يثير اهتمام عشاق التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم.



تغييرات شاملة في البطارية والكاميرا





وفقًا لموقع "كريتيف بلوك"، ستشهد بطارية وكاميرا "آيفون 16 برو ماكس" تغييرات كبيرة، تشير التقارير إلى أن الهاتف يحتوي على مستشعر كاميرا رئيسي أكبر، بينما تتميز نسخة "iPhone 16 Pro" بكاميرا بزاوية فائقة الاتساع بدقة 48 ميغابكسل لأول مرة، معتمدًا على مستشعر Sony IMX 903 المتقدم.

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تصميم جديد للكاميراتتتحدث التسريبات عن أن كاميرات آيفون 16، ستأتي بتصميم جديد حيث سيتم ترتيب العدسات بشكل عمودي،من المتوقع أن يعزز هذا التصميم قدرات الهاتف في "تسجيل الفيديو المكاني"، مما يتيح للمستخدمين تجربة تصوير أفضل وأكثر احترافية.تقريب تليفوتوجرافي فائقمن بين المزايا الأخرى التي يشاع أنها ستتواجد في «آيفون 16 برو ماكس» هي ميزة التقريب تليفوتوغرافي الفائق،يُقال أن الطول البؤري للعدسة سيزداد من 77 ملم إلى 300 ملم، مما يعني تحسينات كبيرة في قدرات التقريب، وهو ما يعتبر ميزة قيمة للمصورين المحترفين والهواة على حد سواء.تثير التسريبات حول «آيفون 16 برو ماكس» الكثير من الحماس بين محبي التقنية، مع التحسينات المذهلة في الكاميرا والبطارية، وتصميم الكاميرات الجديد، وميزة التقريب التليفوتوغرافي الفائق، يبدو أن «أبل» تستعد لتقديم جهاز مميز يجذب المستخدمين ويحقق نسبة قراءة عالية للأخبار المتعلقة به.