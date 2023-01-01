iPhone 16 Pro مقابل المنافسين.. أكبر مع المزيد من الأزرار



iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro

كشفت آبل اليوم الاثنين عن أربعة هواتف آيفون، بما في ذلك آيفون 16 وآيفون 16 بلس وآيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس.

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وكما هو متوقع، فإن التحديثات متكررة إلى حد كبير. تحتوي النماذج القياسية الآن على زر Action القابل للبرمجة من سلسلة Pro من العام الماضي، وعمر بطارية محسّن قليلاً ووحدة كاميرا محدثة مكدسة رأسياً بدلاً من قطريًا.من ناحية أخرى، تتميز هواتف Pro بشاشات أكبر مع حواف أنحف وعمر بطارية محسّن وحفنة من ترقيات الكاميرا، بما في ذلك تكبير بصري 5x للنسخة الأصغر من Pro وكاميرا عريضة للغاية أكثر وضوحًا. تعمل النماذج القياسية على شريحة A18 الجديدة من Apple، بينما تستخدم نماذج Pro شريحة أسرع وأكثر كفاءة تسمى A18 Pro.قد يكون التغيير الأكثر بروزًا في الأجهزة على مستوى اللوحة هو زر "التحكم في الكاميرا" الحساس للمس الجديد الذي يجعل التقاط الصور والفيديو أشبه بكاميرا DSLR. ومع ذلك، لا تبدو هذه الهواتف في الغالب وكأنها انحرافات كبيرة عن iPhone 15s قبلها. سيعتمد الكثير من عرض مبيعات Apple على مدى فائدة أدوات الذكاء الاصطناعي "Apple Intelligence" الخاصة بها.لدينا بالفعل معاينة عملية لهاتف iPhone 16 Pro على الموقع، وسنقدم مراجعات كاملة لمجموعة iPhone 16 بالكامل في المستقبل القريب. ولكن إذا كنت تفكر في الطلب المسبق على الفور، فقد قمنا بتقسيم كيفية مقارنة iPhone 16 Pro الجديد باثنين من أبرز منافسيه في فئة السعر 1000 دولار، Google Pixel 9 Pro وSamsung Galaxy S24+، في ورقة المواصفات. كما هو الحال عادة، لن تخبرك المواصفات الأولية بالقصة الكاملة - ربما تشتري هاتف iPhone لأنك تريد نظام التشغيل iOS وهاتف Android لأنك تفضل Android.