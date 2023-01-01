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iPhone 16 Pro سيتم إطلاقه بلون جديد

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صورة الخبر: iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro

كشف تسرب جديد، أنه يمكن إطلاق هاتف iPhone 16 Pro القادم بلون وردي جديد، حيث ينفى خيار اللون الجديد الشائعات السابقة التى تفيد بأن أبل قد تعيد تقديم لون الروز جولد الذي شوهد لأول مرة مع iPhone 6S في عام 2015.

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ووفقا لما ذكره موقع "india today"، فإن اللون الأزرق Titanium، الذي تم تقديمه مع طرازات iPhone 15 Pro العام الماضي، قد يتم إيقافه، وبدلاً من ذلك، من المتوقع أن ينضم اللون الوردي إلى الخيارات الحالية باللون الأسود والرمادي والفضى لمتغيرات iPhone 16 Pro.



تتوافق هذه المعلومات مع تقرير سابق لمحلل سلسلة التوريد Ming-Chi Kuo، الذي توقع أن يكون لون التيتانيوم الجديد "الوردى" جزءًا من سلسلة iPhone القادمة من أبل.


وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يحتفظ iPhone 16 وiPhone 16 Plus بنفس خيارات الألوان مثل سلسلة iPhone 15، مع التغيير الوحيد وهو استبدال المتغير الأصفر بخيار أبيض.



يمكن أن توفر تحديثات الألوان هذه جاذبية جمالية جديدة لجهاز iPhone 16 Pro، مما قد يجذب نطاقًا أوسع من المستخدمين.



جدير بالذكر أنه من المتوقع أن تأتي سلسلة iPhone 16 بشاشات أكبر وحواف أنحف للحصول على تجربة بصرية أفضل، فقد يحتوي جهاز iPhone 16 Pro على شاشة أكبر مقاس 6.3 بوصة، ومع ذلك، فإن شاشة بهذا الحجم قد تمثل مشكلة عند الاستخدام بيد واحدة.

المصدر: اليوم السابع

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