iPhone 16 Pro الأبرز.. كل ما تم الكشف عنه بمؤتمر آبل 2024



iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro

انتهت منذ قليل، فعاليات مؤتمر شركة آبل السنوي، والذي أقيم في المقر الرئيسي لعملاق التكنولوجيا في كوبرتينو "كاليفورنيا"، للكشف عن عدد من المنتجات.

قد يعجبك أيضا...

وأعلنت شركة آبل رسميًا عن آيفون 16 وآيفون 16 بلس خلال حدثها المسمى "Glowtime"، وتأتي الهواتف الجديدة بتصميم مُحدث وميزات محسّنة تركز على التصوير والأداء.تصميم الكاميراوأعيد تصميم الكاميرا الخلفية، حيث أصبحت المستشعرات مُرتبة عموديًا، كما كان الحال في طرازات آيفون السابقة مثل X وXS.هذه الترتيبات الجديدة تسمح بتسجيل الفيديو المكاني للاستخدام مع سماعة آبل Vision Pro.زر الكاميراأضافت آبل زرًا مخصصًا للتحكم في الكاميرا، ما يسهل التقاط الصور والفيديو، هذه الخطوة تعزز من مكانة آيفون كمنافس قوي لكاميرات DSLR.زر العمليتميز آيفون 16 وآيفون 16 بلس أيضًا بزر "Action" جديد، يُتيح للمستخدمين تخصيص اختصارات لفتح التطبيقات أو تنفيذ مهام معينة بسرعة، مثل تفعيل وضع "عدم الإزعاج" أو فتح مصباح الهاتف.الشاشة والأداءتتميز الهواتف بشاشة بحجم 6.1 بوصة لآيفون 16 و6.7 بوصة لآيفون 16 بلس، مع العمل على نظام iOS 18 بمعالج A18 الجديد، الذي يدعم ميزات الذكاء الاصطناعي.الألوانتتوفر الهواتف الجديدة بألوان متعددة تشمل الأبيض والأسود والـ"ألترا مارين" (الأزرق) و"التيل" (الأخضر) والوردي.تعتبر هذه الإصدارات خطوة جديدة في تطور أجهزة آيفون، مما يعكس التزام آبل بتقديم تقنيات مبتكرة تلبي احتياجات المستخدمين.بتصميم أنحف واكتشاف انقطاع النفس أثناء النوم.. إطلاق ساعة آبل Series 10كما أعلنت شركة آبل، خلال مؤتمرها السنوي، إطلاق ساعة آبل SERIES 10، التي تُعتبر أحدث إصدارعملاق التكنولوجيا «آبل».وتتميز ساعة آبل SERIES 10 بتصميم أنحف، حيث يبلغ سمكها 9.7 ملليمتر، مما يجعلها أنحف من سابقتها Series 9.كما تم زيادة مساحة الشاشة بنسبة 30%، مما يُتيح تجربة رؤية أفضل للمستخدمين.وتتوفر الساعة بألوان جديدة، بما في ذلك الألمنيوم المطلي والذهب الوردي، بالإضافة إلى أنها من التيتانيوم.ومن بين الميزات البارزة الجديدة لساعة آبل SERIES 10، تقديم تقنية اكتشاف انقطاع النفس أثناء النوم، التي يمكن أن تكتشف الاضطرابات التنفسية أثناء الليل، كما تحتوي على شريحة جديدة تُسمى S10، مما يُعزز من أداءها.وتتميز ساعة آبل SERIES 10 أيضًا بأنها الأسرع في الشحن، حيث يمكنها الوصول إلى 80% من الشحن في 30 دقيقة فقط. بالإضافة إلى ذلك، تم تحسين جودة المكالمات الصوتية وإمكانية تشغيل الموسيقى بشكل واضح.جدير بالذكر أن ساعة آبل SERIES 10، تأتي بسعر 399 دولارًا.سماعات AirPods 4أطلقت شركة أبل Apple،إصدارًا جديدًا من سماعات AIRPODS، يسمى AirPods 4، وذلك خلال مؤتمرها السنوي 2024.وبحسب أبل APPLE فإن AirPods ستتوفر في نموذجين، نموذج للمبتدئين، يُعرف باسم AirPods 4، ونموذج أعلى مع إلغاء الضوضاء، يُعرف باسم AirPods 4 مع خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، وهو الأول من نوعه لسماعات AirPods القياسية.وتبلغ تكلفة المجموعة القياسية 129 دولارًا، بينما تبلغ تكلفة المجموعة الأعلى من 179 دولارًا، وكلاهما متاحان في 20 سبتمبر ويمكن طلبهما مسبقًا.بعد الإطلاق الرسمي.. ننشر سعر هاتفي آيفون 16 و آيفون 16 بلسأعلنت شركة آبل رسميًا، اليوم الاثنين، عن آيفون 16، وآيفون 16 بلس خلال حدثها المسمى "Glowtime".وتأتي الهواتف الجديدة بتصميم مُحدث وميزات محسّنة تركز على التصوير والأداء، وفقا لما ذكرت آبل.ويبدأ سعر IPHONE 16 من 799 دولارًا مع سعة تخزين 128 جيجابايت، ويبدأ سعر IPHONE 16 PLUS من 899 دولارًا بنفس تكوين التخزين.