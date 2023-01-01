iPhone 16 مقابل iPhone 16 Pro.. مقارنة الميزات و المواصفات

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كشفت فعالية Apple يوم الاثنين عن أحدث مجموعة من هواتف iPhone، والتي تتضمن iPhone 16 و16 Plus و16 Pro و16 Pro Max.

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إذا كنت تتطلع إلى الترقية إلى أحد أحدث الطرز ولكنك غير متأكد من الاختلافات بين iPhone 16 و16 Pro (بخلاف السعر)، فيمكننا مساعدتك في تحديد الطراز المناسب لك.الآن بعد أن رأينا رسميًا تشكيلة iPhone 16 - والميزات الإضافية المضمنة - نعلم أن جميع الإصدارات ستعمل بنظام iOS 18 وستتمكن من الوصول إلى Apple Intelligence عندما تبدأ هذه الميزات في التوفر في أكتوبر. ولكن هناك بعض الامتيازات الإضافية التي تحصل عليها إذا أنفقت بضع مئات من الدولارات الإضافية على iPhone 16 Pro - على سبيل المثال، ميزات كاميرا أفضل وشاشة أكبر قليلاً.سنخبرك بالاختلافات بين iPhone 16 وiPhone 16 Pro أدناه. لمزيد من المعلومات، إليك كيفية مقارنة iPhone 16 Pro بالمنافسة. وإذا قررت أنك مستعد للمغامرة، فلاحظ أن الطلبات المسبقة لسلسلة iPhone 16 تبدأ في 13 سبتمبر. يبدأ سعر iPhone 16 من 799 دولارًا وiPhone 16 Pro من 999 دولارًا، مع زيادة الأسعار بمقدار 100 دولار لكل حجم وسعة تخزين من خط الأساس 128 جيجابايت.حجم الشاشة والتكنولوجياعندما يتعلق الأمر بحجم الشاشة، فإن شاشة iPhone 16 Pro أكبر قليلاً من iPhone 16. يحتوي 16 Pro على تقنية ProMotion مقاس 6.3 بوصة وشاشة Always-On (تمامًا مثل iPhone 15 Pro في العام الماضي)، بينما يحتوي iPhone 16 على شاشة مقاس 6.1 بوصة. كل ما يعنيه هذا هو أن طراز Pro يوفر معدل تحديث أسرع يصل إلى 120 هرتز، مما يوفر فيديو أكثر سلاسة من iPhone 16 القياسي، والذي يصل إلى TKHz.بخلاف ذلك، فإن تقنية الشاشة بين الطرازين متطابقة تمامًا. كلاهما يتميز بشاشة Super Retina XDR بنفس HDR والسطوع ومجموعة ألوان P3 ومواصفات True Tone.أما بالنسبة لأحجام الهاتف الفعلية، فلا يوجد فرق كبير حقًا بين الاثنين. يبلغ ارتفاع iPhone 16 5.81 بوصة وعرضه 2.82 بوصة ويزن ست أونصات، بينما يبلغ ارتفاع 16 Pro 5.89 بوصة وعرضه 2.81 بوصة ويزن أكثر من سبع أونصات بقليل.الدقة مختلفة أيضًا قليلاً - يحتوي iPhone 16 على 2556 × 1179 بكسل، بينما يحتوي 16 Pro على 2622 × 1206 بكسل.يحتوي كلا الهاتفين على أحدث جيل من شاشات Ceramic Shield، والتي من المفترض أن توفر حماية جيدة ضد السقوط والخدوش. كما يوفر كلاهما Dynamic Island (تم تقديمه لأول مرة مع iPhone 14 Pro)، والذي يحل محل الشق الموجود في أجهزة iPhone القديمة.iPhone 16 Pro و16 Pro Max999 دولارًا أمريكيًا أو أكثر في Appleالاختلافات في الكاميرا والميكروفونكما هو الحال مع الطرز السابقة، توجد كاميرتان في الجزء الخلفي من iPhone 16: الكاميرا الرئيسية Fusion بدقة 48 ميجابكسل والكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل. تتيح لك هذه المجموعة "التصغير" للحصول على لقطات بزاوية عريضة (0.5x) والتكبير حتى 2x.يحتوي iPhone 16 Pro على مجموعة كاميرا ثلاثية أكثر تطورًا: كاميرا رئيسية Fusion بدقة 48 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع جديدة بدقة 48 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل. تتيح لك العدسة الثالثة 16 Pro التكبير حتى 5x والتصغير حتى 0.5x. يحتوي هاتف Pro على "تثبيت الصورة البصرية من الجيل الثاني"، بينما من المفترض أن يحتوي iPhone 16 الأساسي على الإصدار الأول فقط من هذه الميزة. يمكن لـ Pro أيضًا التصوير بتنسيق ملف Apple ProRAW، ويقدم لقطات بورتريه في الوضع الليلي غير المتوفرة في الطراز الأساسي.من ناحية الفيديو، يمكن لكلا خطي iPhone 16 تصوير فيديو Dolby Vision بدقة 4K، لكن طراز Pro يوفر التقاط ما يصل إلى 120 إطارًا في الثانية. يتيح ذلك تسجيل فيديو بطيء الحركة بشكل أفضل. يرقى Pro إلى مستوى اسمه من خلال تقديم نظام ترميز الألوان الأكاديمي وتسجيل الفيديو المسجل وتسجيل الفيديو ProRes على الكاميرات الخلفية والأمامية. (إذا كان عليك أن تسأل ما هي هذه الميزات، فأنت لست بحاجة إليها.)بخلاف ذلك، فإن قدرات الكاميرا بين الطرازين متشابهة إلى حد كبير. يتضمن ذلك ميزتين جديدتين لعام 2024: الأنماط الفوتوغرافية وزر التحكم في الكاميرا. الأنماط الفوتوغرافية تشبه مرشحات Instagram القديمة، ولكن مع لمسة رئيسية: يمكنك التراجع عن الأنماط أو تغييرها بعد التقاط صورة معينة. وفي الوقت نفسه، يأتي زر التحكم في الكاميرا الجديد مزودًا أيضًا بكلا الجهازين.