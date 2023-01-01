iphone 16 الجديد.. الزهري وزر "الأكشن" يخطفان الأنظار



iphone 16 iphone 16

بألوان غير متوقعة، كشف مؤتمر شركة أبل ، يوم الاثنين، عن سلسلة هواتف آيفون 16 الجديدة.

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وأعلنت أبل عن سلسلة هواتف آيفون 16، والتي جاءت بخمسة ألوان، أبزرها الزهري الذي خطف الانظار، والذي غاب بالسابق عن هواتف آيفون.كما غيرت أبل من شكل الكاميرا الخلفية لهواتف آيفون، مع إبقائها لسلسلة هواتف آيفون برو.الألوان الجديدة لآيفون 16 كانت الأسود والأبيض والزهري والأخضر والأزرق، بينما صنع الهاتف من الألمنيوم الخفيف.زر الأكشنومن أبرز الإضافات كانت زر "الأكشن" الجديد، الذي يقع على جانب الهاتف الجديد.هذا الزر سيمكن المستخدم من اختيار وضيفته، وبإمكانه أن يكون مترجم فوري أو زر الإقفال أو أي مهمة أخرى.زر للتصويروخصصت أبل زرا خارجيا خاصا للتصوير، والتحكم بالكاميرا من الخارج، يتيح مرونة أكثر بالتصوير.متغيرات على الشاشةتحديث الشاشة سيكون بسرعة 60 هيرتز، وستحمل نسخة برو شاشة أكبر قليلا من آيفون العادي.متغيرات أخرىسيتم تحسين كاميرا الزاوية الواسعة، وتوسيع حجم ذاكرة الوصول العشوائي RAM.