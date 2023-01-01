iPhone 15 Pro Max بمواصفات جبارة



iPhone 15 Pro Max iPhone 15 Pro Max

يتميز هاتف آيفون 15 برو ماكس بأنه أول هاتف آيفون على الإطلاق يمتلك هيكلا مصنوعا من التيتانيوم المستخدم في صناعة الطائرات، حيث يوفر هذا المعدن قوة ومتانة استثنائيتين مع الحفاظ على وزن الجهاز خفيفا، ويجمع هاتف آيفون 15 برو ماكس بين الراحة والأناقة حيث يتميز بحواف منحنية وأقل سمكا على الإطلاق مقارنة بأجهزة آيفون الأخرى، مما يوفر لك المزيد من الراحة عند حمله والتحكم فيه بكل سهولة.

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iPhone 15 Pro Maxلا يقتصر تفوق آيفون 15 برو ماكس على تصميمه الجذاب فحسب، حيث يتميز بمستوى جديد من المتانة في عالم الهواتف الذكية. فهو مزود بطبقة حماية سيراميك أمامية مع مقاومته للماء والغبار، ليضع معيارا جديدا للصلابة والقوة، ويمتاز هاتف آيفون 15 برو ماكس بالمعالج الجديد A17 برو، والذي يضمن لك سرعة فائقة في تشغيل التطبيقات والألعاب، كما أنه مزود بوحدة معالجة رسومات (GPU) سداسية النواة لإنجاز العديد من المهام بسلاسة تامة واستجابة فائقة.شاهد العالم بألوانه الحقيقيةاستمتع بألوان نابضة بالحياة ووضوح فائق لكل صورة وفيديو، كما لو كنت تشاهدها في الواقع مع شاشة سوبر ريتينا XDR بحجم 6.7 بوصة وتقنية ProMotion في هاتف آيفون 15 برو ماكس.لا تفوت أي لحظة مع ميزة التشغيل الدائم للشاشة (Always-On display) المذهلة، وابق على اطلاع دائم بجميع الإشعارات والتاريخ والوقت ومعلومات من أدواتك الذكية حتى عند قفل هاتفك.استمتع بحركة أكثر سلاسة وانسيابية عن أي وقت مضى مع شاشة آيفون 15 برو ماكس التي تتميز بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز. وهذا يعني أن الشاشة تتحدث بشكل أسرع بكثير من الشاشات العادية، وستلاحظ الفرق في حركة الصور ومقاطع الفيديو.