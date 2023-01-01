آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

iPad Pro الأكثر مبيعًا من أبل هذا العام

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › iPad Pro الأكثر مبيعًا من أبل هذا العام

صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

طرحت أبل مجموعة iPad الخاصة بها في وقت سابق من هذا العام، مع طرح iPad Pro M4 (2024) وiPad Air M2 (2024)، وعلى الرغم من طرحه في السوق في منتصف الربع الثاني، تكشف الإحصائيات الأولية أن iPad Pro أصبح بسرعة جهاز iPad الأكثر مبيعًا خلال تلك الفترة.

يظهر تقرير حديث أنه في الربع المنتهي في يونيو 2024، شكل iPad Pro، بطرازيه مقاس 11 بوصة و13 بوصة، 43% من إجمالي مبيعات iPad، وارتفاعًا من 38% فى نفس الفترة من العام الماضي.

جاء iPad القياسي في المرتبة الثانية، حيث استحوذ على 35% من السوق، يليه iPad Air بنسبة 12% وiPad mini بنسبة 10%. يبدو أن iPad Pro قد أخذ قضمة من مبيعات iPad mini وiPad Air.
كما ذكرت سابقًا، طرحت أبل طرازى Air الجديدين في نفس وقت طرح iPad Pros، ولكن كما هو الحال مع العديد من عمليات إطلاق منتجات عملاق التكنولوجيا، ويبدو أن الموجة الأولى من المشترين اتجهت مباشرة إلى الخيارات الفاخرة الراقية - iPad Pros في هذه الحالة.

يأتي iPad Pro M4 الجديد (2024) بسعر باهظ يبدأ من 999 دولارًا فى الولايات المتحدة، ولكنه مزود بشريحة M4 القوية، ويتميز بشاشات OLED مميزة، وهو أنحف جهاز صنعته أبل على الإطلاق.

المصدر: اليوم السابع

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على iPad Pro الأكثر مبيعًا من أبل هذا العام

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
60662

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام