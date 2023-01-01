Intel و آي بي إم تنشران مسرعات Gaudi 3 للذكاء الاصطناعي على IBM Cloud

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أعلنت شركتا Intel و IBM عن تعاون عالمي لنشر مسرعات الذكاء الاصطناعي Intel®? Gaudi®? 3 كخدمة على IBM Cloud.

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ويهدف هذا العرض، الذي من المتوقع أن يتوفر في أوائل عام 2025، إلى المساعدة في توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي للمؤسسات بشكل أكثر فعالية من حيث التكلفة ودفع الابتكار المدعوم بالأمان والمرونة، مما يمكن هذا التعاون أيضًا من دعم Gaudi 3 داخل منصة الذكاء الاصطناعي والبيانات watsonx من IBM.ويعد IBM Cloud هي أول مزود خدمة سحابية (CSP) يتبنى Gaudi 3.قال جاستن هوتارد، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة مركز البيانات والذكاء الاصطناعي في إنتل: "إن إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي يتطلب نظامًا بيئيًا مفتوحًا وتعاونيًا يوفر للعملاء خيارات وحلولاً سهلة الوصول من خلال دمج مسرعات الذكاء الاصطناعي Gaudi 3 ووحدات المعالجة المركزية Xeon مع IBM Cloud، فإننا نعمل على إنشاء قدرات ذكاء اصطناعي جديدة وتلبية الطلب على حلول الحوسبة الذكية الآمنة والمبتكرة وبأسعار معقولة."ولكن لماذا هذا مهمًا؟ لأن الذكاء الاصطناعي التوليدي لديه القدرة على تسريع التحول، كما أن قوة الحوسبة المطلوبة تؤكد أهمية التوافر والأداء والتكلفة وكفاءة الطاقة والأمان كأولويات قصوى للمؤسسات.ومن خلال هذا التعاون، تهدف كل من Intel وIBM إلى خفض التكلفة الإجمالية للملكية للاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقه، مع تحسين الأداء.ويدعم Gaudi 3، المتكامل مع الجيل الخامس من معالجات Xeon، أحمال عمل الذكاء الاصطناعي للمؤسسات في السحابة وفي مراكز البيانات، مما يوفر للعملاء الرؤية والتحكم في مجموعة البرامج الخاصة بهم، مما يبسط إدارة أحمال العمل والتطبيقات.كما تهدف IBM Cloud وGaudi 3 إلى مساعدة العملاء على توسيع أحمال عمل الذكاء الاصطناعي للمؤسسات بشكل أكثر فعالية من حيث التكلفة، مع إعطاء الأولوية للأداء والأمان والمرونة.وبالنسبة لأحمال عمل الاستدلال بالذكاء الاصطناعي التوليدي، تخطط IBM لتمكين دعم Gaudi 3 داخل منصة الذكاء الاصطناعي والبيانات watsonx من IBM، مما يوفر لعملاء watsonx موارد بنية أساسية إضافية للذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق أحمال عمل الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم عبر بيئات السحابة الناشئة، مما يساعد على تحسين السعر والأداء.قال آلان بيكوك، المدير العام لـ IBMCloud أن الشركة ملتزمة بمساعدة العملاء على دفع عجلة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي والسحابة الناشئة من خلال تقديم حلول لتلبية احتياجات أعمالهم، مما يساعد الالتزام بالأمن والمرونة مع IBM Cloud في دعم استراتيجية IBM للسحابة الناشئة والذكاء الاصطناعي لعملاء المؤسسات".وأضاف بيكوك أنه مسرعات Gaudi 3 من Intel على IBM Cloud ستوفر للعملاء الوصول إلى حل مرن للذكاء الاصطناعي يهدف إلى تحسين الأداء من حيث التكلفة، لذا فالشركة تطلق العنان لفرص عمل جديدة محتملة في مجال الذكاء الاصطناعي، مصممة للعملاء لاختبار وابتكار ونشر حلول استدلال الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر فعالية من حيث التكلفة.كيف يعمل؟ تتعاون IBM وIntel لتوفير إمكانية خدمة Gaudi 3 لدعم العملاء الذين يستفيدون من الذكاء الاصطناعي ولمساعدة العملاء في مختلف الصناعات، بما في ذلك تلك التي تخضع لقواعد تنظيمية صارمة.كما تعتزم IBM وIntel الاستفادة من قدرات الأمان والامتثال في IBM Cloud، مما يجعل لديها قابلية التوسع والمرونة التي تسمح للعملاء بتعديل موارد الحوسبة حسب الحاجة، مما قد يؤدي إلى توفير التكاليف والكفاءة التشغيلية.وفي مجال تحسين الأداء والأمان سيساعد دمج Gaudi 3 في IBM Cloud Virtual Servers for VPC على تمكين المؤسسات المستندة إلى x86 من تشغيل التطبيقات بشكل أسرع وأكثر أمانًا من ذي قبل التكامل، مما يعزز تجارب المستخدم.أما عن الخطوة التالية، فهناك تعاون طويل الأمد بين Intel و IBM بدءًا من تطوير جهاز كمبيوتر IBM الشخصي وحتى إنشاء حلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات باستخدام Gaudi 3. ستتوفر IBM Cloud مع عروض Gaudi 3 بشكل عام في بداية عام 2025.