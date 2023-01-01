Infinix تمد فترة الضمان إلى 18 شهر

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أعلنت Infinix عن مد فترة الضمان على الأجهزة المصنعة في مصر لمدة 18 شهر بدلاً من 12 شهر.



والجدير بالذكر أن فترة الضمان التى كانت تمنحها شركة Infinix للعميل هي 12 شهر ضد عيوب الصناعة مثلها كباقي شركات الهواتف الذكية العاملة في السوق المصري، ولكنها قامت بداية من الشهر الجاري بمد فترة الضمان على هواتفها المصنعة محلياً بداية من هاتف SMART 8 بمد فترة الضمان لمدة 18 شهراً.



وقالت Infinix إن أتخاذها هذا القرار جاء إيماناً منها بحقوق المستهلكين في مصر ، هذا بجانب ثقتها الكبيرة في جودة هواتفها المصنعة محلياً تحت شعار صنع في مصر، والتى تدخل عامها الرابع محققة نجاحات كبيرة في السوق المصري.

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وأكدت شركة أنفينكس على استمرارها في تصنيع هواتفها في مصر عبر خطوط إنتاجها والحرص على تدريب العمالة المصرية على صناعة الهواتف الذكية بأعلى جودة تحت شعار صنع في مصر ، بجانب تقديم موديلات جديدة باستمرار مصنعة محلياً تواكب أحدث إصدارات الشركة في الأسواق العالمية.وشددت Infinix على التزامها بوعدها للمستهلك بوضع أحدث التكنولوجيات في مجال صناعة الهواتف الذكية في متناول المستهلك المصري بسعر مناسب ، لتلبية احتياجات جيل الشباب المتطلع للتكنولوجيا باستمرار واتاحة الفرصة لهم لتجربة أحدث التكنولوجيا المقدمة في مجال الهواتف الذكية حول العالم بسعرمنافس في متناول يدهم.وكشفت Infinix عن تطويرها لخطوط إنتاجها في مصر بشكل مستمر حتى توفر أعلى جودة للمنتجات المصنعة محلياً لتضاهي جودة المنتج المستورد وهو ما أعطاها الثقة لرفع مدة ضمان الجهاز المصنع في مصرطرحت شركة انفينكس خلال شهر مايو الجاري جهازها الجديد Infinix SMART 8 وهو أحد أجهزتها الأكثر شعبية والمصنع محلياً تحت شعار صنع في مصر، حيث يأتي الهاتف بتصميم جديد متوفر بعدة الوان، ومواصفات جيدة بأسعار منافسة، وبشاشة كبيرة بحجم 6.6 بوصة و 90 هيرتز مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، كما يعمل الهاتف بمعالج ثماني النواة ويأتي بكاميرا خلفية 13 ميجا بكسل.