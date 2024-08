Infinix تقدم أحدث هواتف Zero بإمكانيات هتبهرك

صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

كشفت شركة إنفينيكس Infinix، رسميا عن أحدث هواتفها الذكية ضمن تشكيلة Zero 40، والتي تعد أحد أبرز مميزاتها وضع GoPro، الذي يتيح إقرانه بكاميرا “جوبرو” متوافقة ثم استخدام الهاتف كمنظار رؤية من تطبيق الكاميرا المخصص.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، تأتي هواتف إنفينيكس الجديدة مزودة مسبقا بتطبيق GoPro Quik، والذي يتيح للمستخدمين ضبط المعلمات ومعاينة المحتوى وتحريره في الوقت الفعلي والتقاط مواد أكثر ثراءً بسهولة.مواصفات سلسلة إنفينيكس Infinix Zero 40تتميز سلسلة Infinix Zero 40، بشاشة من نوع AMOLED ذات حواف منحنية بقياس 6.74 بوصة، توفر دقة FHD + ومعدل تحديث 144 هرتز في الثانية، وما يصل إلى 1300 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع وطبقة حماية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass 5 ومستشعر بصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة.يعمل كلا الهاتفين بنظام التشغيل Android 14 المستند إلى واجهة إنفينيكس XOS 14.5، وسيحصل كلا الهاتفين على ترقيتين لإصدار أندرويد، بالإضافة إلى ذلك، سيتلقى كلا الهاتفين تحديثات أمنية لمدة ثلاث سنوات.في المقدمة، تم تجهيز سلسلة Zero 40 بكاميرا أمامية Samsung JN1 بدقة 50 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، ويتميز نظام الكاميرا الخلفية للهاتفين بكاميرا أساسية مزودة بمستشعر Samsung HM6 بدقة 108 ميجابكسل مع دعم OIS، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.ويمكن لإصدار 4G تصوير ما يصل إلى 2K بمعدل 30 إطارا في الثانية، بينما يمكن لإصدار 5G التقاط ما يصل إلى 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية.ويعمل إصدار 4G بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G100 وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، بينما يتم تشغيل طراز 5G بواسطة معالج ميدياتك الرائد Dimensity 8200 و12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.ويوفر كلا الهاتفين مساحة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن بقوة 45 وات، يدعم إصدار 5G أيضا الشحن اللاسلكي بقوة 20 وات والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 وات.السعرتبلغ تكلفة النسخة بسعة 8 رام + 256 جيجابايت من هاتف Infinix Zero 40 4G، حوالي 289 دولار (أي ما يعادل 14 ألف جنيه مصري)، بينما يتوفر إصدار 5G الذي يقدم نفس التكوين مقابل سعر 399 دولار (أي ما يعادل 19.399 جنيها مصريا).