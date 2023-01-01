Infinix تخفض أسعار هواتفها المصنعة محليا بنسبة 18%

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انفينكس تخفض أسعار هواتفها المصنعة محليا بنسبة 18?.. والبداية SMART 8



اكثر الهواتف مبيعاً لدى انفينكس SMART 8 اصبح مصنع محلياً في مصر

اقوي هاتف اقتصادي من انفينكس SMART 8 متوفر رسمياً تحت شعار صنع في مصر

تحت شعار صنع في مصر.. انفينكس تطلق هاتفها الجديد Infinix Smart 8 في مصر

سعر ومواصفات هاتف Infinix Smart 8 المصنوع محلياً

الأقوى في فئته وبسعر منافس .. Infinix Smart 8 يضع مفهوم جديد للهواتف الذكية



اعلنت شركة Infinix العلامة التجارية التكنولوجية العصرية المصممة للمستهلكين الشباب، عن إطلاق هاتفها الجديد Infinix Smart 8 تحت شعار صنع في مصر.

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وأكدت شركة انفينكس – أول شركة صينية تقوم بتصنيع هواتفها في مصر- على استمرارها في تصنيع هواتفها الذكية فى مصر ، بهدف تقديم أحدث تكنولوجية بسعر يناسب جميع الفئات لتلبية احتياجات جيل الشباب المتطلع للتكنولوجيا.وتواصل Infinix مسيرتها التى بدأتها فى عام 2021 كأول شركة صينية تقوم بتصنيع هواتفها فى السوق المصري لتوطين صناعة الإلكترونيات في إطار مبادرات الدولة لتوطين الصناعة "مصر تصنع الإلكترونيات".ليس هذا فقط، ولكن أيضا أعلنت الشركة عن تخفيض على قائمة أسعارها للهواتف المصنعة محليا في مصنعها في مصر بنسبة 18% لدعم المنتج المصري.ويأتي هاتف Infinix Smart 8 مع تصميم جديد متوفر بعدة الوان، ومواصفات جيدة بأسعار منافسة، وبشاشة كبيرة بحجم 6.6 بوصة بمعدل تحديث 90 هيرتز مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير ، كما يعمل الهاتف بمعالج ثماني النواة ويأتي بكاميرا خلفية 13 ميجا بكسل.كما يستخدم شاشة LCD بحجم 6.6 بوصة وبمعدل تحديث 90 هرتز بالإضافة إلى ذلك يمتلك معالج ثماني النواة مع ذاكرة داخلية تصل إلى 128 جيجابايت، ويدعم كاميرتين في الخلف، الأساسية بدقة 13 ميجابكسل.تصميم هاتف Infinix Smart 8يتميز انفينكس سمارت 8 بتصميم أنيق بواجهة زجاجية وظهر بلاستيكي وإطار بلاستيكي، مما يمنحه مظهراً أنيقاً ومتيناً في الوقت نفسه.شاشة عملاقة توفر تجربة مشاهدة غامرةيأتي الهاتف بشاشة IPS LCD بحجم 6.6 بوصة ودقة 720 × 1612 بكسل، مما يوفر تجربة عرض مشرقة وواضحة للغاية وتتميز الشاشة بمعدل تحديث 90 هرتز لتجربة تفاعلية أكثر سلاسة.معالج ثماني النواة الأقوى في فئتهيعمل هاتف انفينكس هذا بنظام التشغيل أندرويد 13، ويتميز بشريحة Unisoc T606 ووحدة المعالجة المركزية الثمانية النواة Cortex-A75 و Cortex-A55 وتمنحك هذه المواصفات تجربة سلسة وأداءً قويًا في تشغيل التطبيقات والألعاب في هذ الفئة السعرية الاقتصادية.كما يأتى الهاتف بذاكرة داخلية بسعة 64/128 جيجابايت بينما الذاكرة العشوائية ممتدة حتى 8 جيجابايت، وهو ما يعطي الهاتف سلاسة في الأداء مهما كان عدد التطبيقات التى تعمل فى الخلفية.كاميرات تعمل بالذكاء الاصطناعييحتوي الهاتف على كاميرتان خلفيتان الرئيسية بدقة 13 ميجابكسل مع حساسية f/1.8، وكاميرا عمق 0.3 ميجابكسل، وتوفر الكاميرا الرئيسية صورًا واضحة وحادة، تعمل بالذكاءالاصطناعي وتتميز بميزات مثل فلاش LED حلقي وتقنية HDR ووضع البانوراما.كما يحتوي الهاتف أيضًا على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي مذهلة.بطارية تتحمل العمل الشاقيأتي Infinix Smart 8 مزودًا ببطارية ليثيوم بقوة 5000 مللي أمبير، وهو ما يضمن لك بطارية تدوم طويلًا.السعر والتوافريتوافر هاتف Infinix Smart 8 بجميع نقاط البيع المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية بجانب منصات التجارة الإلكترونية بسعر 4444 جنيه لنسخة 64 جيجابت ، 4899 جنيه لنسخة 128 جيجابت.