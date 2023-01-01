IFA 2024: تكشف هونر النقاب عن تابلت ثوري يغير قواعد اللعبة



تابلت هونر Magic Pad 2 تابلت هونر Magic Pad 2

احتلت شركة هونر Honor الصينية، المسرح في المعرض الدولى IFA اليوم، لإطلاق أحدث هواتفها القابلة للطي Magic V3، إلى جانب هذا، كشفت الشركة أيضا عن تابلت Magic Pad 2، وهو جهاز لوحي متميز سيتنافس مع أجهزة مثل OnePlus Pad 2 وGalaxy Tab S9.

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مواصفات تابلت هونر Magic Pad 2وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يعطي جهاز MagicPad 2 الأولوية للتصميم الأنيق والمحمول، حيث صممته هونر بهيكل يبلغ سمك 5.8 ملم ويزن 555 جرام، مما يجعله سهل الاستخدام والحمل.يتميز تابلت هونر Magic Pad 2، بشاشة من نوع OLED، يبلغ قياسها 12.3 بوصة، تتميز اللوحة بدقة 3K، ويتم تحديثها عند 144 هرتز، وتبلغ ذروتها عند 1600 شمعة في المتر المربع.وقامت هونر بتضمين مجموعة من الميزات مثل AI Defocus Display، وتعتيم PWM عالي التردد 4320 هرتز لتقليل التعب أثناء الاستخدام الممتد.حصل الجهاز اللوحي على شهادة IMAX Enhanced وDTS audio المعتمد لتجربة صوتية غامرة، وهناك تقنية الصوت المكاني الخاصة بشركة هونر والتي من المفترض أنها تعمل على توسيع مجال الصوت بنسبة 25? مقارنة بطراز MagicPad السابق.وتحت الغطاء، يحتوي تابلت هونر MagicPad 2 على أحدث معالجات كوالكوم Snapdragon 8s Gen 3 لسهولة تعدد المهام والألعاب الموثوقة، ويستمد الجهاز طاقته من بطارية كبيرة تبلغ سعتها 10.050 مللي أمبير في الساعة يتم شحنها عبر محول بقدرة 66 واط.وتأتي تجربة البرنامج بفضل نظام التشغيل MagicOS 8.0 الجديد من هونر، والمبني على نظام التشغيل Android 14.ويأتي نظام التشغيل مزودًا بمجموعة من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل “Magic Portal” التي تتيح لك الوصول إلى التطبيقات والخدمات عبر الأجهزة بإجراء واحد، وتتضمن ميزات الذكاء الاصطناعي الإضافية تحويل الصوت إلى نص وتجميل الكتابة اليدوية والتعرف على الصيغة.وبالنسبة للبصريات، يتمتع الجهاز اللوحي بكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، بينما تحتوي الكاميرا الأمامية على كاميرا سيلفي بدقة 9 ميجابكسل، وتشمل الميزات البارزة الأخرى تقنية Bluetooth 5.3 وثلاثة ميكروفونات وصوت مكاني مع مجموعة مكونة من ثمانية مكبرات صوت متقاطعة ودعم العمل مع القلم الذكي Magic Pencil 3 (الذي يُباع بشكل منفصل).السعر والتوافريتوفر تابلت هونر Honor MagicPad 2 باللونين الأبيض والأسود على مستوى العالم، يبلغ سعره 599 يورو (أي ما يعادل 32.174 جنيها مصريا)، لتكوين ذاكرة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت في أوروبا.