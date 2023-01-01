Huawei Nova 13 Lite قد يحتوي على معالج 5G Kirin



Huawei Nova 13 Lite Huawei Nova 13 Lite

رُصدت شركة هواوي وهي تسجل PSD-AL00 كجهاز قادم معتمد من 3C في الصين. ووفقًا لتسريب Digital Chat Station، فهو هاتف ذكي جديد على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يكون مخصصًا لسوق هواتف الفئة العالية.



وعلى ما يبدو، فقد تم الكشف عن أنه يحتوي على نفس تقنية Huawei SuperCharge بقوة 66 واط التي ظهرت لأول مرة مع سلسلة Mate 40 لعام 2020، وانتقلت إلى أقل من الأجهزة المتطورة منذ ذلك الحين، وأحد أحدثها هو Nova 12 Lite.



كان هذا الجهاز هو البديل الوحيد لشبكات 4G/LTE فقط من سلسلته متوسطة المستوى، في حين استفاد أشقاؤه Pro و Ultra من المواصفات مثل الشحن الأسرع بقدرة 100 واط والكاميرات الخلفية ذات الفتحات المتغيرة.

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ومع ذلك، في حين أن PSD-AL00 قد يكون هو Nova 13 Lite كما تم التلميح في هذا التسريب الجديد، فقد يكون له ميزة على سابقه.يُعتقد أن الهاتف سيتخلى عن معالج Snapdragon 778G لمعالج 5G Kirin في عام 2024، لينضم إلى بقية أشقائه من السلسلة 13 في هذا الصدد.وبناءً على ذلك، يشير هذا التسريب الجديد إلى أن شركة هواوي تعتزم الاستمرار في إحياء خط شرائحها الداخلي، وأيضًا أن الشركة المصنعة ليس لديها أي نية لإطلاق سلسلة Nova دوليًا في عام 2024.