Huawei Nova 13 Lite قد يحتوي على معالج 5G Kirin

رُصدت شركة هواوي وهي تسجل PSD-AL00 كجهاز قادم معتمد من 3C في الصين. ووفقًا لتسريب Digital Chat Station، فهو هاتف ذكي جديد على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يكون مخصصًا لسوق هواتف الفئة العالية.
وعلى ما يبدو، فقد تم الكشف عن أنه يحتوي على نفس تقنية Huawei SuperCharge بقوة 66 واط التي ظهرت لأول مرة مع سلسلة Mate 40 لعام 2020، وانتقلت إلى أقل من الأجهزة المتطورة منذ ذلك الحين، وأحد أحدثها هو Nova 12 Lite.
كان هذا الجهاز هو البديل الوحيد لشبكات 4G/LTE فقط من سلسلته متوسطة المستوى، في حين استفاد أشقاؤه Pro و Ultra من المواصفات مثل الشحن الأسرع بقدرة 100 واط والكاميرات الخلفية ذات الفتحات المتغيرة.
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