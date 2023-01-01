HUAWEI كلاود تعلن عن إطلاق نموذج جديد للغة العربية الكبيرة

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أعلنت هواوي كلاود عن إطلاق نموذج جديد للغة العربية (LLM)، على هامش فعاليات قمة هواوي لإطلاق منطقة سحابية جديدة في القاهرة، لتكون بذلك أول شركة تطلق سحابة عامة في مصر. تغطي المنطقة السحابية الجديدة 28 دولة إفريقية مثل مصر والجزائر وتونس والمغرب وغيرهم، وتساهم في دعم التحول الرقمي للصناعات المختلفة، ليصل إجمالي عدد مناطق تواجد هواوي كلاود إلى 33 منطقة جغرافية حول العالم.

يعد نموذج اللغة العربية (LLM) الجديد من هواوي كلاود خطوة هامة لدعم التحول الرقمي في الشركات والصناعات المختلفة في المنطقة، حيث يشمل خدمة التعرف التلقائي على الكلام (ASR)، التي تدعم كافة الوظائف في أكثر من 20 دولة ناطقة باللغة العربية، حيث يصل معدل الدقة إلى 96?. وتم اعداد النموذج اعتمادا على بيانات اللغة العربية التي تضمن فهمًا دقيقًا للثقافة المحلية والتاريخ والمعرفة والعادات في العالم العربي بدلاً من استخدام الترجمة. وفيما يخص خدمات الذكاء الاصطناعي جاء نموذج Panguالخاص بهواوي كلاود لدعم الصناعات المختلفة بقدرات الذكاء الاصطناعي، الذي يعتمد على مجموعات بيانات تغطي قطاع الطاقة الرقمية والبترول والغاز والمالية وغيرها.

وفي هذا الإطار، قالت جاكلين شي، نائب رئيس هواوي كلاود العالمية ورئيس التسويق والمبيعات لشركة هواوي كلاود العالمية: "مع إطلاق النموذج الجديد باللغة العربية، نقدم أحدث تقنياتنا للمساهمة في دعم مصر كمركز اقليمي بالمنطقة لإمكانات التحول الرقمي، حيث يعد إطلاق المنطقة السحابية الجديدة في القاهرة خطوة مهمة في تمكين هواوي كلاود من تعزيز خدماتها للعملاء في المنطقة. كما نؤمن بان كل دولة يجب ان تسعي لامتلاك قدرات الذكاء الاصطناعي اللازمة للحفاظ على ثقافتها المحلية، وان تجتهد في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتدريبها باللغات المحلية، مما يتيح لمختلف الصناعات أن تصبح أكثر كفاءة."

كانت هواوي قد أعلنت في وقت سابق أنها ستستثمر 300 مليون دولار أمريكي في إنشاء أول منصة سحابية في مصر، لتقدم أكثر من 200 خدمة سحابية بما في ذلك منصات الذكاء الاصطناعي والبيانات واّليات تطويرها. كما ستستثمر هواوي 200 مليون دولار أمريكي لدعم 200 من شركاء البرامج المحليين، وتمكين 1300 شريك تكنولوجي من شركاء قنوات التوزيع، بهدف بناء نظام بيئي مزدهر للبرامج والتطبيقات المحلية. كما تشمل استثمارات هواوي 30 مليون دولار أمريكي لتدريب 10 آلاف مطور محلي وتعليم 100 ألف من المهنيين الرقميين، وذلك لدفع التحول الذكي في المنطقة.

كما أعلنت هواوي كلاود عن تطوير برنامجها المخصص للشركات الناشئة في مصر، بما في ذلك منصة سحابية متقدمة وبرامج تدريبية وموارد أعمال، وفرق متخصصة لتقديم الاستشارات حول كيفية استفادة الشركات الناشئة من خدمات السحابة، حيث يمكن التقدم بطلب للحصول على اعتمادات سحابية بقيمة تصل إلى 150,000 دولار أمريكي.

الجدير بالذكر ان هواوي كلاود تعد ثاني أكبر مزود للخدمات السحابية في الصين، وفقًا لشركة الأبحاث كاناليس Canalys، ونجحت في تطوير اعمالها بشكل كبير، حيث افتتحت العام الماضي مراكز بيانات جديدة في تركيا والمملكة العربية السعودية، كما قامت بتشغيل إجمالي 93 موقع في 33 منطقة جغرافية حول العالم.