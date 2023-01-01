HUAWEI تكشف عن نظام TruSense الثوري لمراقبة الصحة

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عقدت هواوي حدثًا في الصين أمس، حيث قدمت نظام TruSense الجديد الذي يعد بتحديد معيار جديد لمراقبة الصحة.

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هواوي تكشف عن نظام TruSense الثوري لمراقبة الصحةيجمع هذا النظام بيانات من أجهزة استشعار مختلفة لمراقبة معدل التنفس، مستويات الأكسجين في الدم (SpO2)، درجة حرارة الجسم، ضغط الدم، ومعدل ضربات القلب، على الرغم من أن هذه الميزات ليست جديدة على الأجهزة القابلة للارتداء من هواوي، إلا أن الشركة تدعي أن البيانات ستكون أكثر دقة وشمولية وسيتم استخدامها بشكل أفضل ضمن نظام الشركة البيئي.لم يذكر المتحدثون الرسميون في الحدث الأجهزة التي ستدعم نظام TruSense أولاً، لكن هناك توقعات بقدوم ساعة Watch D2 الشهر المقبل، وهي الساعة التي تركز على مراقبة ضغط الدم وقد تكون الأولى في استخدام هذه التقنية، كما ظهر في الحدث تلميح عن ساعة Watch GT 5، مما يجعلها أيضًا من المحتمل أن تكون من بين الأجهزة الأولى.أكد Rico Zhang، رئيس قسم الأجهزة القابلة للارتداء الذكية ومنتجات الصحة في هواوي، أن هذا التقدم الصحي سيدفع المستخدمين نحو أساليب حياة أكثر صحة، كما سيتيح الميزة الجديدة Health Glance للمستهلكين قياس أكثر من 10 مؤشرات صحية في غضون 60 ثانية فقط.هواوي تكشف عن نظام TruSense الثوري لمراقبة الصحةتشمل هذه المؤشرات المعروفة مثل معدل ضربات القلب أو تخطيط القلب الكهربائي (ECG)، بالإضافة إلى مؤشرات أقل شهرة مثل وظائف الرئة، مخاطر العدوى، انقطاع التنفس أثناء النوم، ومخاطر ارتفاع السكر في الدم.