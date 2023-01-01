HUAWEI تقضي على سلسلة iPhone 16.. بهذا الهاتف الرائع

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تستعد شركة هواوي للكشف عن أول هاتف ثلاثي الطي من إنتاجها، والذي يحمل اسم Mate XT Ultimate Design، في 10 سبتمبر الجاري في الصين. وقبل الكشف الكبير، أصبح الهاتف متاحاً الآن للحجز المسبق عبر منصة التجارة الإلكترونية الصينية JD.com، لمن يرغب في الحصول على هذه التقنية الجديدة مبكراً.

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ورغم أن الشركة لم تكشف بعد عن تفاصيل الأسعار، فإن ما هو مؤكد هو أن Huawei Mate XT Ultimate Design سيكون أول هاتف ثلاثي الطي متاح تجارياً، وليس مجرد نموذج تجريبي مثل Tecno Phantom Ultimate 2 الذي تم عرضه في وقت سابق من هذا الشهر.تؤكد صفحة الحجز المسبق بعض التفاصيل الأخرى للهاتف القابل للطي. من المقرر أن يبدأ بيعه في الصين اعتباراً من 20 سبتمبر، وسيتوفر بإصدارين من الذاكرة، 16/512 جيجابايت و16 جيجابايت/1 تيرابايت. وتأتي خيارات الألوان باللونين Ruihong وXuanhei.استناداً إلى العروض الترويجية التي أصدرتها هواوي في وقت سابق من هذا الأسبوع، يتميز Mate XT بتصميم أنيق ونحيف عند فتحه. عند فتحه، ستجد شاشة بحجم التابلت – يقدر بحوالي 10 بوصات – مدعومة بتصميم معقد يحتوي على مفصلين.ويُقال إن هواوي تمكنت من الحفاظ على سمك الهاتف أقل من 5 مم عند فتحه، وهي ميزة رائعة إن صحت. وعند طي الهاتف، يتحول إلى هاتف ذكي عادي الشكل – مثالي لوضعه في جيبك.أما من الخلف، فإن التصميم مستوحى من Mate 60 RS، حيث يظهر وحدة كاميرا ثمانية الأضلاع تحتوي على عدسة تليفوتوغرافية بيريسكوبية. وتأتي الواجهة الخلفية بلمسة فاخرة من الجلد النباتي – لمسة أنيقة لهاتف من المحتمل أن يكون له سعر مرتفع.ورغم أن السعر لا يزال غير محدد رسمياً، تشير التسريبات إلى أن السعر قد يصل إلى 14,900 يوان (حوالي 2,000 دولار أمريكي)، وهو ما قد يكون متوقعاً بالنظر إلى أن هذا هو أول دخول لهواوي في تقنية الطي الثلاثي. ومن المتوقع أيضاً أن يكون الهاتف إصداراً محدوداً، مما يجعله قطعة مميزة لجمعه في المستقبل.