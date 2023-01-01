HUAWEI تطلق MatePad SE 11 بتصميم معدني وتكلفة منخفضة



MatePad SE 11 MatePad SE 11

أعلنت هواوي عن جهاز MatePad SE 11 اللوحي المميز بتصميم معدني والذي ينطلق للأسواق العالمية بتكلفة منخفضة.



يتميز جهاز MatePad SE 11 بشاشة TFT LCD (IPS)بحجم 11 إنش، ودقة عرض 1920 في 1200 بيكسل، وتشغل الشاشة نسبة 85% من إطار الجهاز، وتتميز بنسبة سطوع 400 nits، وتباين 1400:1، كما تدعم الشاشة إنتاج 16.7 مليون لون، وتتميز بتدرج لوني بمعايير sRGB بنسبة 100%، أيضاً تأتي الشاشة بنمط للقراءة eBook.



من جانب أخر لم تكشف هواوي عن فئة المعالج الذي يدعم الجهاز، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذا الإصدار يأتي بمعالج Kirin 710A أو Snapdragon 680.

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أيضاً يرتكز MatePad SE 11 على نظام تشغيل HarmonyOS 2.0 بميزة مشاركة المحتوى مع شاشات متعددة ونقل البيانات بسلاسة.كما تتضمن مميزات الجهاز دعم تعدد المهام، ونمط خاص بالأطفال، مع ميزة إجراء مكالمات الفيديو “MeeTime”، ويتوفر الجهاز بسعة 64 أو 128 جيجا بايت، وإختيارات في سعة التخزين بين 4 أو 6 أو8 جيجا بايت.ويضم MatePad SE 11 كاميرة خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل للسيلفي ومكالمات الفيديو.ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 7700 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W، كما يدعم MatePad SE 11 قلم M-Pen Lite stylus للكتابة وتدوين الملاحظات أو الرسم.أيضاً للإتصال يدعم الجهاز تقنية Wi-Fi (2.4GHz and 5GHz)، والبلوتوث5.1، ويضم منفذ USB C، ويضم مستشعر للإضاءة المحيطة لضبط سطوع الشاشة، كما يأتي بميكروفون، و4 من المكبرات الصوتية بنظام Huawei Histen 9.0 للصوتيات، ويدعم الجهاز USB OTG.