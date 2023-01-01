HUAWEI تطلق سلسلة هواتف Pura 70 للأسواق العالمية



Pura 70 Pura 70

أطلقت هواوي رسمياً اليوم سلسلة هواتف Pura 70 للأسواق العالمية، والتي تتضمن الإصدار الرئيسي مع Pura 70 Pro وأيضاً Pura 70 Ultra، بينما يغيب عن السلسلة إصدار Pura 70 Plus الذي يتوفر حصرياً في السوق الصيني.



تقدم هواوي الإصدارات الثلاثة من سلسلة Pura 70 اليوم للأسواق العالمية برقاقة معالج Kirin 9010 التي ترتكز على دقة تصنيع 7 نانومتر بعميلة تصنيع SMIC، والتي تأتي بتحسينات في تقنية الذكاء الإصطناعي.



ويضم هاتف Pura 70 كاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات متغيرة f/1.4 – f/4.0، بينما يأتي مستشعر periscope telephoto بدقة 12 ميجا بيكسل لتكبير بصري حتى 5 مرات، ويأتي المستشعر الثالث بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.

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من جانب أخر يأتي هاتف Pura 70 Pro بكاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة periscope telephoto بدقة 48 ميجا بيكسل بميزة التكبير البصري حتى 3.5 مرة، مع مستشعر بدقة 12.5 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.وينطلق Pura 70 Ultra بالترقية الأكبر في إعدادات وتصميم الكاميرة الميكانيكي، حيث تضم إعدادات الكاميرة مستشعر رئيسي بحجم 1 إنش مع عدسات تدعم السحب بتصميم ميكانيكي لدعم المستشعر بميزة جذب إضاءة أكبر مع دعم الجهاز بتصميم نحيف.كما تتضمن الإعدادات مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بعدسات telephoto بفتحة f/2.1 لتكبير بصري حتى 3.5 مرة، أيضاً يأتي المستشعر الثالث بدقة 40 ميجا بيكسل وزوايا عرض فائقة الإتساع.وتضم الإصدارات الثلاثة مستشعر سيلفي بدقة 13 ميجا بيكسل، وتتوفر سلسلة Pura 70 في الأسواق العالمية بواجهة EMUI 14.2، كما تتميز الهواتف بتركيز خاص على تقنية الذكاء الإصطناعي التي تتضمن التحكم بالإيماءات.ويتوفر Huawei Pura 70 بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت بسعر 999 يورو، بألوان الأبيض، والأسود، وينطلق Pura 70 Pro بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت بسعر 1199 يورو ونفس إختيارات الألوان.بينما يتوفر Pura 70 Ultra بثلاثة إختيارات في الألوان بتصميم جلدي “faux” وهي ألوان الأخضر، الأسود إلى جانب اللون البني، بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة 512 جيجا بايت بسعر 1499 يورو، وتتوفر الهواتف بالفعل في بعض الأسواق الأوروبية، على أن يبدأ البيع في 22 من مايو.