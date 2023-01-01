آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

Honor Magic V3 ثورة في عالم الهواتف القابلة للطي

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › Honor Magic V3 ثورة في عالم الهواتف القابلة للطي

صورة الخبر: Honor Magic V3
Honor Magic V3

ستقوم شركة Honor بإطلاق هاتفها Honor Magic V3 القابل للطي المنتظر بشدة في أوروبا، وذلك خلال معرض IFA في سبتمبر المقبل، ويأتي ذلك بعد نجاح هاتف Honor Magic V2 الذي حقق مبيعات جيدة في الصين، وتستعد الشركة للتوسع في الأسواق العالمية، حيث من المتوقع أن يكون هاتف Magic V3 هو الأبرز ضمن الأجهزة التي ستكشف عنها Honor خلال الحدث.

مميزات هاتف Magic V3 المقدم من Honor
يتميز الهاتف الجديد بتصميم أنيق للغاية، حيث يبلغ سمكه 9.2 مم ووزنه 226 جرام فقط، مما يجعله أحد أخف وأرق الهواتف القابلة للطي في السوق، وعلى الرغم من رقة التصميم، إلا أن الهاتف يأتي مزودًا بمواصفات قوية، بما في ذلك معالج Snapdragon 8 Gen 3 القوي، وبطارية كبيرة بسعة 5150 مللي أمبير، وكاميرات متعددة العدسات، بما في ذلك كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابيكسل وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 40 ميجابيكسل.

سعر هاتف Magic V3
ومن المتوقع أن يكون سعر الهاتف مرتفعًا، حيث أن الجيل السابق Magic V2 تم إطلاقه بسعر 2000 يورو، ولكن الميزات الرائعة التي يقدمها الهاتف الجديد قد تجذب المستخدمين الراغبين في الحصول على أفضل تجربة ممكنة للهواتف القابلة للطي، وبالإضافة إلى الهاتف القابل للطي، ستكشف Honor أيضًا عن جهازي MagicPad 2 12.3 وMagicBook Art 14 2024.

المصدر: نجوم مصر

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على Honor Magic V3 ثورة في عالم الهواتف القابلة للطي

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
94978

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام