Honor Magic V3 ثورة في عالم الهواتف القابلة للطي



Honor Magic V3 Honor Magic V3

ستقوم شركة Honor بإطلاق هاتفها Honor Magic V3 القابل للطي المنتظر بشدة في أوروبا، وذلك خلال معرض IFA في سبتمبر المقبل، ويأتي ذلك بعد نجاح هاتف Honor Magic V2 الذي حقق مبيعات جيدة في الصين، وتستعد الشركة للتوسع في الأسواق العالمية، حيث من المتوقع أن يكون هاتف Magic V3 هو الأبرز ضمن الأجهزة التي ستكشف عنها Honor خلال الحدث.

قد يعجبك أيضا...

مميزات هاتف Magic V3 المقدم من Honorيتميز الهاتف الجديد بتصميم أنيق للغاية، حيث يبلغ سمكه 9.2 مم ووزنه 226 جرام فقط، مما يجعله أحد أخف وأرق الهواتف القابلة للطي في السوق، وعلى الرغم من رقة التصميم، إلا أن الهاتف يأتي مزودًا بمواصفات قوية، بما في ذلك معالج Snapdragon 8 Gen 3 القوي، وبطارية كبيرة بسعة 5150 مللي أمبير، وكاميرات متعددة العدسات، بما في ذلك كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابيكسل وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 40 ميجابيكسل.سعر هاتف Magic V3ومن المتوقع أن يكون سعر الهاتف مرتفعًا، حيث أن الجيل السابق Magic V2 تم إطلاقه بسعر 2000 يورو، ولكن الميزات الرائعة التي يقدمها الهاتف الجديد قد تجذب المستخدمين الراغبين في الحصول على أفضل تجربة ممكنة للهواتف القابلة للطي، وبالإضافة إلى الهاتف القابل للطي، ستكشف Honor أيضًا عن جهازي MagicPad 2 12.3 وMagicBook Art 14 2024.