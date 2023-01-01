Honor تكشف عن هاتفها الذكي X6b



X6b X6b

طرحت هونر هاتفًا ذكيًا جديدًا منخفض السعر يهدف إلى توفير مزايا الهاتف الذكي الأساسية دون دفع سعر مرتفع.



ومن المتوقع أن يصل جهاز Honor X6b قريبًا إلى السوق الأوروبية.



ويعمل الهاتف بمجموعة الشرائح Helio G85 من ميدياتيك مع وحدة معالجة الرسومات ARM Mail G52 MC2.

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وتعرف مجموعة الشرائح بأدائها المناسب في قطاع الهواتف الذكية ذات الأسعار المعقولة. ويمكن للمستخدمين توقع عمليات يومية سلسة، مع أن Helio G85 ليست مجموعة الشرائح الأكثر فعالية للألعاب أو المهام المكثفة.وتقترن مجموعة الشرائح بذكرة وصول عشوائي قدرها 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية قدرها 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت. ولا يوجد ذكر لدعم بطاقة الذاكرة لتوسيع مساحة التخزين الداخلية.وزودت هونر الهاتف بشاشة من نوع IPS LCD بقياس قدره 6.56 بوصات وبدقة قدرها 720×1612 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 90 هرتزًا ونسبة عرض إلى ارتفاع قدرها 20.15:09.وتدعم الشاشة عرض مقدار 16.7 مليون لون. ويمكنك أيضًا الحصول على Magic Capsule من هونر للتفاعلات المتعددة الوسائط من خلال شاشة اللمس.ولا يجب أن يكون عمر البطارية مصدر قلق بفضل البطارية الكبيرة البالغة سعتها مقدار 5200 ميلي أمبير الداعمة لإمكانات الشحن السريع بقوة قدرها 35 واطًا.ولا تعد قدرات الشحن السريع الأسرع في السوق، مع أنها ميزة تعد بإبقاء الهاتف يعمل لمدة طويلة.وفيما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي، فإن هونر توفر كاميرا أمامية بدقة قدرها 5 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها f/2.2، إلى جانب كاميرا خلفية مزدوجة بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها f/1.8 وعدسة ثانوية بدقة قدرها 2 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها f/2.4.وتشمل المزايا البارزة الأخرى مستشعر بصمات الأصابع والوعد بقدرات NFC، مع أن قدرات NFC قد تعتمد على المنطقة.ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم MagicOS 8.0 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14. ويأتي X6b بألوان Forest Green و Starry Purple و Ocean Cyan و Midnight Black.