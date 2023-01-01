Honor تكتسح الأسواق بأنحف هاتف في العالم بإمكانيات عالية جدا



Honor Honor

قبل أن يُطلق هاتف Honor Magic V3 على المستوى العالمي في معرض IFA برلين 2024، سجل الهاتف رقماً قياسياً غير تقليدي بفضل تعاون الشركة مع حامل الرقم القياسي العالمي برين بيرج، حيث قام بيرج بإنشاء هيكل مدهش من أوراق اللعب بارتفاع 54 طابقاً، وتم وضع هاتف Magic V3 على قمته لتسليط الضوء على تصميمه الخفيف.

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اديها فرصتها.. Honor تكتسح الأسواق بهواتف جديدة إمكانيتها عالية جدااستغرق بيرج نحو 8 ساعات لإتمام بناء هذا الهيكل بدقة متناهية، مستخدماً أوراق اللعب فقط، ويُظهر هذا التحدي العالمي التصميم الفائق والخفة لهاتف Magic V3، الذي يزن 226 جراماً فقط، ما يجعله أخف من منافسه الأقرب، Samsung Galaxy Z Fold 6، الذي يزن 239 جراماً.الهاتف الجديد ليس فقط خفيفاً، بل أيضاً أنحف هاتف قابل للطي في العالم بسمك 9.2 ملم عند الطي، مقارنة بسمك 12.1 ملم في Galaxy Z Fold 6.مواصفات هاتف Honor Magic V3بالإضافة إلى هذا العرض المميز، يقدم Honor Magic V3 مواصفات قوية؛ فهو يحتوي على شاشة رئيسية بحجم 6.43 بوصة وشاشة داخلية بحجم 7.92 بوصة، وكلا الشاشتين تدعمان معدل تحديث 120Hz وتقنيات Dolby Vision وHDR Vivid. كما يحمل الهاتف شهادة IPX8 لمقاومة المياه.أما الكاميرات، فيأتي الهاتف مع إعداد ثلاثي في الخلف يشمل مستشعراً رئيسياً بدقة 50 ميجابكسل، عدسة واسعة بدقة 40 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل. ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، ويأتي بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت وذاكرة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، مع بطارية بسعة 5,150 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة 66 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط.