Honor تتحدي سامسونج بـ هاتف جديد قابل للطي.. صور



Honor Magic V3 Honor Magic V3

كشفت العلامة التجارية الصينية هونر Honor، عن الجيل الثالث من هواتفها القابلة للطي المنافس لأجهزة سامسونج تحت اسم Magic V3، ويعد هذا الطراز الأكثر تميزا الذي تم الإعلان عنه إلى جانب نسخة أخرى أقل تكلفة تحمل الاسم Magic Vs3.

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وذكر موقع "gizmochina"، يحتوي هاتف هونر الجديد Magic V3، على مواصفات رائدة متميزة ويتفوق علي هاتف سامسونج Galaxy Fold 6 الذي تم إصداره خلال الأسبوع الماضي بسعر باهظ للغاية.مميزات هاتف هونر Magic V3ويتميز هاتف هونر Magic V3، بأنه أنحف هاتف قابل للطي أفقيًا في العالم، على غرار إصدار الشركة للعام الماضي Magic V2، بل أيضا وأخف وزنا.تفوقت هونر على نفسها مرة أخرى من خلال جعل Magic V3 أخف وزنا من سابقه، والذي يبلغ قياسه عند طيه 9.2 و 4.35 مم عند فتحه، تم تقليص الوزن إلى 226 جراما فقط، تدعي العلامة التجارية أن مفصل الجهاز هو الأرق حتى الآن بقياس 2.84 مم، تم تصنيفه ليدوم 500000 دورة طي.ويأتي هاتف هونر Honor Magic V3 مع جزيرة كاميرا بارزة على شكل ثماني الأضلاع على اللوحة الخلفية، ويعمل زر الطاقة أيضا بمثابة ماسح بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية.كما زودت هونر هاتفها القابل للطي الجديد بإطار مصنوع من سبائك الألومنيوم من سلسلة 7، الجهاز حاصل على شهادة IPX8، مما يجعله مقاومًا للماء حتى عمق 2.5 متر.الشاشة.. فيأتي هاتف Honor Magic V3 بشاشة رئيسية بقياس 6.43 بوصة مع حواف منحنية توفر دقة FHD+، وداخليا، يوجد شاشة بقياس 7.92 بوصة بدقة 2,344 × 2,156 بكسل.تتميز كلتا الشاشتين بمعدل تحديث LTPO يبلغ 120 هرتز، وDolby Vision، وHDR Vivid، وتدعما العمل مع القلم الالكتروني،. تقول هونر أن الجهاز يوفر سطوعا يصل إلى 5000 شمعة، لكن من غير الواضح ما إذا كان هذا الرقم ينطبق على كلتا الشاشتين.وفي قسم التصوير الفوتوغرافي، يضم Honor Magic V3 كاميرا خلفية ثلاثية، تتكون من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مقاس 1/1.56 بوصة مع OIS، وعدسة بزاوية عريضة للغاية بدقة 40 ميجابكسل، ووحدة تليفوتوغرافي بدقة 50 ميجابكسل مع دعم تقريب رقمي 100x وOIS، يأتي الجهاز مع مستشعر 20 ميجابكسل موجود داخل الشاشات الداخلية والخارجية لالتقاط صور سيلفي ومكالمات الفيديو.تحت الغطاء، يعمل Honor Magic V3 بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 3. ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 16 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 1 تيرابايت، كما أدرجت العلامة التجارية نظام تبديد الحرارة من التيتانيوم داخليا على الرغم من المظهر النحيف.ويأتي الهاتف القابل للطي مدعوم بوحدة بطارية 5150 مللي أمبير في الساعة مع دعم للشحن السلكي بقوة 66 وات والشحن اللاسلكي بقوة 50 وات، ومن الناحية البرمجية، يعمل بنظام التشغيل MagicOS 8 مع ميزات الذكاء الاصطناعي المتنوعة والمكالمات الخاصة الذكية والمساحة الموازية والمزيدويحتوي هاتف Honor Magic V3 على اتصال ثنائي الاتجاه عبر الأقمار الصناعية يتيح لك إرسال الرسائل النصية عبر الأقمار الصناعية عندما لا تتوفر شبكة خلوية، كما يحتوي على شريحة تعزيز التردد اللاسلكي لتعزيز الشبكة وشريحة أمان مدمجة.ويباع هاتف هونر Honor Magic V3، في الصين بسعر يبدأ من 1240 دولار (أي ما يعادل 59.472 جنيها مصريا) لطراز 12 + 256 جيجابايت، ويتم تقديم الجهاز بألوان البني والأبيض والأخضر والأسود ومن المتوقع أن يصل الهاتف القابل للطي إلى الأسواق العالمية قريبا.