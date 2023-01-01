Honor تتألق في معرض IFA 2024 بهاتف Magic V3.. السعر والميزات



Honor Magic V3 Honor Magic V3

اعتلت شركة هونر Honor، المسرح اليوم في المعرض العالمي للمستهلكين والإلكترونيات IFA، لتعلن عن إطلاق هاتفها القابل للطي المميز Magic V3، إلى جانب الكمبيوتر اللوحي MagicPad 2 والكمبيوتر المحمول MagicBook Art 14، عالميا.

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وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعد هونر Magic V3 هاتفا ثوريا رفيعا وخفيفا يبلغ سمكه 9.2 مليميتر ويزن 226 ??جراما، وهو أخف وزنا من هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra الذي يبلغ وزنه 232 جراما، ومع ذلك، فإن هذا السمك النحيف لا يعيق المتانة، كما أن تصنيف الجهاز وفقا لمعيار IPX8 مما يعني أن الهاتف القابل للطي يتحمل الغمر في الماء.مواصفات هاتف هونر Honor Magic V3يعمل هاتف هونر Honor Magic V3 بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 3، ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 1 تيرابايت، كما زوته الشركة بنظام تبديد الحرارة من التيتانيوم داخليا على الرغم من المظهر النحيف.ويحتوي الهاتف على بطارية بقوة 5150 مللي أمبير في الساعة مع دعم للشحن السلكي بقوة 66 وات والشحن اللاسلكي بقوة 50 وات، ومن الناحية البرمجية، يعمل بنظام التشغيل MagicOS 8 مع ميزات الذكاء الاصطناعي المتنوعة والمكالمات الخاصة الذكية والمساحة الموازية.ويتميز هاتف Honor Magic V3 بشاشة داخلية من نوع Foldable LTPO AMOLED، بقياس 7.92 بوصة، توفر بدقة 2156 × 2344 بكسل، وشاشة خارجية بقياس 6.43 بوصة بدقة 1060 × 2376 بكسل.تتميز كلتا الشاشتين بمعدل تحديث LTPO يبلغ 120 هرتز، وDolby Vision، وHDR Vivid، وتدعما العمل مع القلم الالكتروني،. تقول هونر أن الجهاز يوفر سطوعا يصل إلى 5000 شمعة، لكن من غير الواضح ما إذا كان هذا الرقم ينطبق على كلتا الشاشتين.يتمتع الهاتف بنظام كاميرا يضم عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مقاس 1/1.56 بوصة، وكاميرا منظار بدقة 50 ميجابكسل مقاس 1/2.56 بوصة وتقريب 3.5x، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 40 ميجابكسل مع قدرات التركيز، ويحتوي زوج من صور السيلفي بدقة 20 ميجابكسل واحدة على كل شاشة.يتوفر جهاز Honor Magic V3 باللون الأسود والأخضر والبني المحمر بسعر 1999 يورو (أي ما يعادل 107.422 جنيها مصريا)، وهو متاح للحجز المسبق عبر موقع هونر على الإنترنت، وسيتم طرح الهاتف في الأسواق الدولية اعتبارا من 1 أكتوبر.