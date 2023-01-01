Google Pixel 8 قد تحصل على ميزات جديدة.. كل ما تريد معرفته



Google Pixel 8 Google Pixel 8

أعلنت جوجل عن مجموعتها الخاصة من ميزات الذكاء الاصطناعي في I/O 2024 في وقت سابق من هذا العام، والآن يأتي بعضها إلى أجهزة Pixel الخاصة بها، حيث يحصل تحديث Pixel Drop الأخير في يونيو 2024 على جزء كبير من ميزات الذكاء الاصطناعي (عبر تحديث 0.97 جيجابايت) التي يمكن لأي مستخدم Pixel 8 تجربتها والاستمتاع بها.



تتوفر التحديثات عبر مجموعة بكسل بأكملها، والتي تتضمن Pixel Watch وPixel Tablet، ولكن كل الأنظار تتجه نحو الترقيات التي ستصل إلى سلسلة بكسل 8 المتميزة هذا الشهر.

التغيير الأكبر هو أن جوجل أتاحت أخيرًا إمكانية الوصول إلى نموذج Gemini Nano AI لأولئك الذين يستخدمون هاتف بكسل 8 أو Pixel 8a، حيث كان هاتف Pixel 8 Pro يقدم بالفعل نموذج الذكاء الاصطناعي منذ اليوم الأول لإصداره، ولكن لم تكن هذه النماذج متأكدة من حصولها عليه بسبب قيود الأجهزة المفترضة، ويبدو أن جوجل قد وجدت طريقة للتغلب على هذه المشكلات لجلب Gemini Nano إلى طرازات بكسل 8.



النسخ الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي

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لقد رأينا تعامل شركة آبل مع نظام التشغيل iOS 18، حيث تعمل جوجل على جلب ميزة الذكاء الاصطناعي إلى تطبيق المسجل الافتراضي الذي يأتي في هواتف بكسل، يمكنك البدء في تسجيل محادثة وستساعدك تقنية الذكاء الاصطناعي في النسخ لكل شيء حتى لا تضطر إلى الجلوس والضغط على إيقاف مؤقت لتدوينها، كذلك يمكنك حتى الحصول على ملخص لها وتصديرها إلى ملفات نصية أو مباشرة إلى محرر مستندات جوجل.توصيل بكسل 8 بالشاشة الكبيرةما عليك سوى توصيل هاتف Pixel 8/8 Pro أو 8 a بشاشة خارجية باستخدام منفذ USB C المدمج.البحث عن الهاتف حتى عندما يكون مغلقاالتحديث الذي طال انتظاره بتوفير ميزة Find My Device حيث يمكن للمستخدم البحث عن هاتف بكسل في حالة إيقاف تشغيله أو نفاد البطارية تمامًا، مع تأمين بيانات الموقع عبر التشفير.بحث عن أرقام الهاتفاستخدم هذه الميزة للبحث عن أرقام غير معروفة من سجل المكالمات الخاص بك طالما أنك تستخدم تطبيق جوجل فون الافتراضي على هاتف بكسل.جوجل تضيف ميزة خلفية AIتضيف جوجل أيضًا ميزة خلفية AI لمستخدمي بكسل حتى تتمكن من السماح للتكنولوجيا بتحديد صورة الشاشة الرئيسية بناءً على تفضيلاتك، ستجد الخيار مخفيًا في قسم ورق الحائط والذي يمكن تشغيله بالضغط لفترة طويلة على الشاشة الرئيسية ثم التوجه إلى المزيد من الخلفيات حيث سينتظر الذكاء الاصطناعي لمساعدتك.