Google Maps تقدم قريبًا ميزة التنقل متعدد السيارات للسفر الجماعى

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تعمل شركة جوجل على تطوير ميزات جديدة لخرائطها لتسهيل السفر الجماعي، وتمكين المستخدمين من مواقع مختلفة من الوصول إلى وجهة مشتركة خلال إطار زمني محدد، وفقًا لبراءة اختراع مقدمة إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي، تهدف هذه الوظيفة القادمة إلى التنسيق بين عدة مستخدمين يسافرون إلى نفس الوجهة من نقاط بداية مختلفة باستخدام خدمة الملاحة.



تشمل الجوانب المهمة لتحديث الميزة الجديدة هذا القدرة على إرسال الإشعارات وتبادل أماكن وجود السيارات والتوصية بأفضل نقاط الالتقاء عندما تتقارب الطرق، كما تضمن الميزة الجديدة مزامنة جميع المركبات وتقلل من فرص الضياع.



علاوة على ذلك، سيقوم النظام بتوصيل أحدث حالات حركة المرور والطريق بناءً على مسار السيارة الرائدة، مما يبقي الجميع على اطلاع.

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من المفترض أن تتمتع الميزة الجديدة بإمكانية الوصول إلى جداول تقويم المستخدمين ورسائلهم لتحديد خطط سفرهم، وفي حالة اكتشاف العديد من المستخدمين، يتم تنسيق خطط سفرهم عن طريق إرسال دعوات لهم للانضمام إلى نظام الملاحة متعدد السيارات وتقديم تعليمات لنفس الوجهة خلال أطر زمنية مماثلة، بالإضافة إلى ذلك يمكن للمستخدمين أيضًا تقديم طلبات محددة للتنقل بين السيارات المتعددة أثناء التخطيط لرحلاتهم.وستعمل الميزة الجديدة في الهواتف الذكية والأجهزة المتصلة بنظام المعلومات والترفيه في السيارة عبر USB أو بلوتوث، ومع ذلك لم تعلن شركة التكنولوجيا العملاقة بعد عن موعد طرح ميزة الملاحة الجديدة متعددة السيارات.وقامت جوجل مؤخرًا بتحديث مساعدها الرقمي جيميني الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي للسماح للمستخدمين ببدء التنقل التلقائي في خرائط جوجل.وفقًا لتقرير سابق صادر عن 9To5Google، يمكن استخدام الميزة ببساطة عن طريق مطالبة المساعد الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي ببدء التنقل إلى موقع ما واستخدام أوامر مثل "الانتقال إلى مكان" أو "خذني إلى" .بعد تلقي الأوامر من المستخدم، سيقدم جيميني لمحة موجزة عن الطريق والوقت المقدر للوصول إلى الوجهة.